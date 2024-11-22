Куряче філе у вершковому соусі: рецепт смачної та ароматної страви

Якщо ви хочете потішити близьких чимось смачним, ароматним та водночас простим у приготуванні, куряче філе у вершково-томатному соусі стане тією стравою, яка перетворить звичайний обід або вечерю на кулінарне свято.
На сторінці eat_tastyyy поділилися ідеальним рецептом, який легко повторити вдома. Головний акцент цієї страви — ніжне куряче філе, просочене вершковим соусом із томатними нотками. Поєднання вершкового сиру, соковитих помідорів і ніжних вершків створює справжню гармонію смаку, яка доповнює текстуру курячого м’яса.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 2 шт.
- Часник
- 2-3 зубчики
- Помідори
- 2 шт.
- Зелень (шпинат)
- Вершковий сир
- 1 ст. л
- Вершки (жирність 15-20%)
- 150 мл
- Сіль
- Перець
- Спеції для курки
- Олія
Приготування:
- Почистіть куряче філе від зайвих плівок і жиру. На поверхні кожного шматочка зробіть легкі надрізи у формі сітки — це допоможе спеціям краще проникнути в м’ясо. Натріть філе сіллю, перцем і улюбленими спеціями для курки.
- На добре розігрітій пательні обсмажте куряче філе на олії з двох боків до утворення апетитної золотистої скоринки. Потім зніміть філе та відкладіть його вбік.
- У тій самій пательні обсмажте дрібно нарізаний часник, доки він не набуде аромату. Додайте помідори, нарізані соломкою (або половинки чері) та тушкуйте кілька хвилин.
- Коли помідори трохи розм’якнуть, додайте зелень. Заморожений шпинат потрібно попередньо розморозити, а свіжу зелень — просто дрібно нарізати. Додайте столову ложку вершкового сиру та теплі вершки, ретельно перемішайте, щоб утворився однорідний соус.
- Поверніть обсмажене куряче філе на пательню з соусом, накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні, поки м’ясо не стане повністю готовим. Це займе приблизно 10-15 хвилин, залежно від розміру шматочків.
- Готову страву подавайте гарячою, прикрасивши свіжою зеленню. Куряче філе у вершково-томатному соусі чудово поєднується з рисом, пастою, картопляним пюре чи свіжим хрустким хлібом.
Поради:
- Для насиченішого смаку використовуйте помідори з яскраво вираженим ароматом або томати чері, які додають соусу солодкувату нотку.
- Додайте сушений орегано чи базилік, щоб надати страві середземноморського шарму.
- Якщо у вас немає вершкового сиру, можна замінити його плавленим сиром або густими вершками.
@eat_tastyyy Нереально смачне філе у вершково-томатному соусі 2 невеличкі філешки почистити від зайвого, зробити сітку. Натерти спеціями та обсмажити з двох сторін до золотої скоринки. Забрати зі сковорідки та відкласти на декілька хвилин. Нарізати дрібно часник, соломкою помідори, якщо великі (якщо чері, розрізати навпіл). В тій самій сковорідці обсмажити часник, помідори, через декілька хвилин додати зелень (у мене заморожений шпинат), 1 ст л вершкового сиру та 150 мл теплих вершків. Додати спеції, добре перемішати. У соус повернути філе, накрити кришкою та на слабкому вогні тушкувати до готовності. #курячефіле #курка #мясо #рецептиукраїнською #обід #вечеря #щоприготувати ♬ Vorozhyla - Korolova & Rokston & Go_A
Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати ситну й водночас легку страву. Спробуйте, і куряче філе у вершково-томатному соусі стане вашим улюбленим рецептом на всі випадки.
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