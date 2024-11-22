Куряче філе у вершковому соусі: рецепт смачної та ароматної страви

Якщо ви хочете потішити близьких чимось смачним, ароматним та водночас простим у приготуванні, куряче філе у вершково-томатному соусі стане тією стравою, яка перетворить звичайний обід або вечерю на кулінарне свято.

На сторінці eat_tastyyy поділилися ідеальним рецептом, який легко повторити вдома. Головний акцент цієї страви — ніжне куряче філе, просочене вершковим соусом із томатними нотками. Поєднання вершкового сиру, соковитих помідорів і ніжних вершків створює справжню гармонію смаку, яка доповнює текстуру курячого м’яса.

Інгредієнти Куряче філе 2 шт. Часник 2-3 зубчики Помідори 2 шт. Зелень (шпинат) Вершковий сир 1 ст. л Вершки (жирність 15-20%) 150 мл Сіль Перець Спеції для курки Олія

Приготування:

Почистіть куряче філе від зайвих плівок і жиру. На поверхні кожного шматочка зробіть легкі надрізи у формі сітки — це допоможе спеціям краще проникнути в м’ясо. Натріть філе сіллю, перцем і улюбленими спеціями для курки. На добре розігрітій пательні обсмажте куряче філе на олії з двох боків до утворення апетитної золотистої скоринки. Потім зніміть філе та відкладіть його вбік. У тій самій пательні обсмажте дрібно нарізаний часник, доки він не набуде аромату. Додайте помідори, нарізані соломкою (або половинки чері) та тушкуйте кілька хвилин. Коли помідори трохи розм’якнуть, додайте зелень. Заморожений шпинат потрібно попередньо розморозити, а свіжу зелень — просто дрібно нарізати. Додайте столову ложку вершкового сиру та теплі вершки, ретельно перемішайте, щоб утворився однорідний соус. Поверніть обсмажене куряче філе на пательню з соусом, накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні, поки м’ясо не стане повністю готовим. Це займе приблизно 10-15 хвилин, залежно від розміру шматочків. Готову страву подавайте гарячою, прикрасивши свіжою зеленню. Куряче філе у вершково-томатному соусі чудово поєднується з рисом, пастою, картопляним пюре чи свіжим хрустким хлібом.

Поради:

Для насиченішого смаку використовуйте помідори з яскраво вираженим ароматом або томати чері, які додають соусу солодкувату нотку.

Додайте сушений орегано чи базилік, щоб надати страві середземноморського шарму.

Якщо у вас немає вершкового сиру, можна замінити його плавленим сиром або густими вершками.

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати ситну й водночас легку страву. Спробуйте, і куряче філе у вершково-томатному соусі стане вашим улюбленим рецептом на всі випадки.

Читайте також: