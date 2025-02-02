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Куряче філе з ананасом: рецепт популярної страви для святкового столу

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
262 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
97
Час на прочитання
1 хв
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Куряче філе з ананасом: рецепт популярної страви для святкового столу

Куряче філе з ананасом / Фото: Credits

Куряче філе з ананасом – це безпрограшний варіант до будь-якого гарніру чи для святкового столу.

Апетитне поєднання ніжних курячих відбивних із солодким смаком ананаса на подушці з цибулі, запечених у духовці, не залишить байдужим абсолютно нікого.

Інгредієнти

філе куряче
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
ананаси консервовані
1 банка
сметана
4 ст. л.
часник сухий
1 ч. л.
паприка мелена солодка
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  • Цибулю очистьте та наріжте півкільцями.
  • Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте вздовж на дві-три частини, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте.
  • В мисці з'єднайте сметану, часник, паприку, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте, змастіть курячі відбивні та залиште на 30 хвилин.
  • З консервованих ананасів злийте рідину.
  • Форму для запікання змастіть олією, викладіть цибулю, на неї – курячі відбивні і на кожну відбивну покладіть кільце ананасів.
  • Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хвилин.

Поради:

  • Сметану можна замінити майонезом.

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