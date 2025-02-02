Куряче філе з ананасом: рецепт популярної страви для святкового столу

Куряче філе з ананасом – це безпрограшний варіант до будь-якого гарніру чи для святкового столу.
Апетитне поєднання ніжних курячих відбивних із солодким смаком ананаса на подушці з цибулі, запечених у духовці, не залишить байдужим абсолютно нікого.
Інгредієнти
- філе куряче
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- ананаси консервовані
- 1 банка
- сметана
- 4 ст. л.
- часник сухий
- 1 ч. л.
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Цибулю очистьте та наріжте півкільцями.
- Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте вздовж на дві-три частини, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте.
- В мисці з'єднайте сметану, часник, паприку, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте, змастіть курячі відбивні та залиште на 30 хвилин.
- З консервованих ананасів злийте рідину.
- Форму для запікання змастіть олією, викладіть цибулю, на неї – курячі відбивні і на кожну відбивну покладіть кільце ананасів.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хвилин.
Поради:
- Сметану можна замінити майонезом.
Читайте також:
- Листкові пиріжки з куркою та картоплею: рецепт для готового тіста
- Рулет з лаваша з грибами та сиром: простий рецепт
- Огірки, мариновані в джині: рецепт цікавої закуски