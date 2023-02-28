Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Куряче філе з броколі: рецепт смачної та корисної страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
365
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Куряче філе з броколі: рецепт смачної та корисної страви

Фото: Credits

Ця страва, що складається одночасно з м'яса та гарніру, може стати швидким варіантом обіду чи вечері.

Куряче філе чудово поєднується з броколі, крім того це два неймовірно корисні і дієтичні продукти, вживання яких допоможе вам залишатися у формі і одночасно насичувати організм вітамінами і корисними мікроелементами.

Складники

  • куряче філе – 600 г;
  • броколі – 400 г;
  • сметана – 200 г;
  • перець чорний мелений;
  • перець запашний горошком;
  • орегано — 0,5 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • сіль;
  • олія – для смаження.

Приготування

Броколі вимийте, розберіть на суцвіття. Воду посоліть, додайте запашний перець. Опустіть суцвіття броколі в киплячу воду, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні дві хвилини. Відкиньте на сито та опустіть у холодну воду на 30 секунд.

Куряче філе промийте, обсушіть, наріжте середні шматочки. На розпечену сковороду налийте олію, обсмажте м'ясо п'ять хвилин, додайте сіль, перець, орегано, паприку, викладіть броколі і залийте сметаною. Сковороду накрийте кришкою і тушкуйте 20 хвилин на середньому вогні до готовності броколі.

Поради

  • Капусту використовуйте заморожену чи свіжу. Якщо використовуєте заморожену капусту, попередньо розморозьте її і злийте воду, що виділилася.
  • Сметану беріть будь-якої жирності.

Читайте також:

Шумуш: запашний пиріг з м'ясом і гарбузом, який не залишить Вас байдужими! Новий рецепт від Сніданку

Шумуш: запашний пиріг з м'ясом і гарбузом, який не залишить Вас байдужими! Новий рецепт від Сніданку

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
365
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація