Куряче філе з броколі: рецепт смачної та корисної страви

Ця страва, що складається одночасно з м'яса та гарніру, може стати швидким варіантом обіду чи вечері.

Куряче філе чудово поєднується з броколі, крім того це два неймовірно корисні і дієтичні продукти, вживання яких допоможе вам залишатися у формі і одночасно насичувати організм вітамінами і корисними мікроелементами.

Складники

куряче філе – 600 г;

броколі – 400 г;

сметана – 200 г;

перець чорний мелений;

перець запашний горошком;

орегано — 0,5 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

сіль;

олія – для смаження.

Приготування

Броколі вимийте, розберіть на суцвіття. Воду посоліть, додайте запашний перець. Опустіть суцвіття броколі в киплячу воду, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні дві хвилини. Відкиньте на сито та опустіть у холодну воду на 30 секунд.

Куряче філе промийте, обсушіть, наріжте середні шматочки. На розпечену сковороду налийте олію, обсмажте м'ясо п'ять хвилин, додайте сіль, перець, орегано, паприку, викладіть броколі і залийте сметаною. Сковороду накрийте кришкою і тушкуйте 20 хвилин на середньому вогні до готовності броколі.

Поради

Капусту використовуйте заморожену чи свіжу. Якщо використовуєте заморожену капусту, попередньо розморозьте її і злийте воду, що виділилася.

Сметану беріть будь-якої жирності.

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