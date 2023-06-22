Куряче філе з часником у медово-соєвому соусі: рецепт у східному стилі

Шматочки курячого м'яса обвалюються у борошні, обсмажуються, а потім тушкуються з часником у медово-соєвому соусі. В результаті отримаємо філе із солено-солодким смаком у глазурі.

Складники

куряче філе – 400 г;

борошно – 3 ст. л.;

часник – 4 зубчики;

мед – 2 ст. л;

соєвий соус – 50 мл;

оцет столовий – 1,5 ч. л.;

олія – 3 ст л.;

масло вершкове – 40 г;

перець чорний мелений;

сіль;

кунжут.

Приготування

Куряче філе помийте та обсушіть. Наріжте невеликими шматочками.

Перекладіть їх у миску. Посоліть, поперчіть. Обваляйте кожен шматочок у борошні.

У розігріту сковороду налийте олію та обсмажте шматочки філе на сильному вогні до золотистого кольору. Додайте часник, натертий на дрібній тертці, вершкове масло. Обсмажте, помішуючи, три хвилини. Додайте соєвий соус, оцет та мед. Протушкуйте, помішуючи, три хвилини, щоб шматочки філе вкрилися глазур'ю. Викладіть на блюдо, посипте кунжутом.

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