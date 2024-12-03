Куряче філе з карі: рецепт смачної гарячої страви

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом, приготуйте куряче філе з карі.
М'ясо з додаванням карі, овочів набуває гарного кольору, пряного аромату і вершкового смаку, оскільки тушкується у вершках. На гарнір подайте відварений рис.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- вершки 15-20%
- 250 мл
- болгарський перець
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- карі
- 1 ч. л.
- коріандр
- 1 год. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелень
- Куряче філе вимийте та наріжте на середні смужки. Додайте карі, коріандр, перець чорний мелений, перемішайте.
- Цибулю та часник очистіть, наріжте на маленькі кубики.
- Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте на середні смужки.
- На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте цибулю та часник до м'якості. Додайте куряче філе, болгарський перець, посоліть і обсмажте п'ять хвилин. Потім залийте вершками, накрийте кришкою та тушкуйте ще 15 хвилин. Викладіть на блюдо та посипте зеленню.
Поради:
- Замість курячого філе можна використовувати м'ясо індички.
Читайте також:
- Куряче філе у вершковому соусі: рецепт смачної та ароматної страви
- Курка з рисом у рукаві для запікання: швидкий рецепт ароматної страви
- Смажені котлети з курячого філе та печінки: рецепт соковитої страви