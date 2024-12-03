Куряче філе з карі: рецепт смачної гарячої страви

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом, приготуйте куряче філе з карі.

М'ясо з додаванням карі, овочів набуває гарного кольору, пряного аромату і вершкового смаку, оскільки тушкується у вершках. На гарнір подайте відварений рис.

Інгредієнти куряче філе 500 г вершки 15-20% 250 мл болгарський перець 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. часник 3 зубчики карі 1 ч. л. коріандр 1 год. л. перець чорний мелений сіль олія зелень

Куряче філе вимийте та наріжте на середні смужки. Додайте карі, коріандр, перець чорний мелений, перемішайте. Цибулю та часник очистіть, наріжте на маленькі кубики. Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте на середні смужки. На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте цибулю та часник до м'якості. Додайте куряче філе, болгарський перець, посоліть і обсмажте п'ять хвилин. Потім залийте вершками, накрийте кришкою та тушкуйте ще 15 хвилин. Викладіть на блюдо та посипте зеленню.

Поради:

Замість курячого філе можна використовувати м'ясо індички.

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