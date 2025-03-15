Куряче філе, запечене у фользі: рецепт корисної страви

Куряче філе запікайте цілим у фользі — так воно вийде соковитим та м'яким.

Використовуйте його для приготування салатів, закусок, бутербродів або як гарячу страву до будь-якого гарніру.

Інгредієнти куряче філе 2 шт. часник сушений 2 ч. л. паприка мелена 2 ч. л. оливкова олія 1,5 ст. л. перець чорний мелений соль

Для маринаду в мисці з'єднайте часник, паприку, чорний мелений перець, оливкову олію, сіль і перемішайте. Куряче філе обмийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть плівки та прожилки. Натріть маринадом куряче філе з усіх боків та залиште на 20-30 хвилин. Загорніть кожне філе у фольгу щільно і викладіть у форму для запікання. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 30 хвилин. Духовку вимкніть і залиште в ній м'ясо до повного остигання. Зберігайте у холодильнику у фользі.

Поради:

Спеції використовуйте на свій смак.

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