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Куряче філе, запечене у фользі: рецепт корисної страви

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
110 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
241
Час на прочитання
1 хв
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Куряче філе, запечене у фользі: рецепт корисної страви

Куряче філе запечене у фользі / Фото: Credits

Куряче філе запікайте цілим у фользі — так воно вийде соковитим та м'яким.

Використовуйте його для приготування салатів, закусок, бутербродів або як гарячу страву до будь-якого гарніру.

Інгредієнти

куряче філе
2 шт.
часник сушений
2 ч. л.
паприка мелена
2 ч. л.
оливкова олія
1,5 ст. л.
перець чорний мелений
соль
  1. Для маринаду в мисці з'єднайте часник, паприку, чорний мелений перець, оливкову олію, сіль і перемішайте.
  2. Куряче філе обмийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть плівки та прожилки. Натріть маринадом куряче філе з усіх боків та залиште на 20-30 хвилин.
  3. Загорніть кожне філе у фольгу щільно і викладіть у форму для запікання.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 30 хвилин. Духовку вимкніть і залиште в ній м'ясо до повного остигання. Зберігайте у холодильнику у фользі.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

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