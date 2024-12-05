Курячі фрикадельки "Баффало": рецепт оригінальної святкової закуски

Зимові свята скоро почнуться, і зараз саме час підшукувати рецепти для святкових застіль.
Фрикадельки з курки «Баффало» будуть гострими, пікантними та ідеально ніжними.
Інгредієнти
- селера
- 2 стебла
- цибуля
- 0,5 шт.
- яйце
- 1 шт.
- гірчиця
- 1 ст. л.
- оливкова олія
- 1+3 ст. л.
- курячий фарш
- 500 г
- панірувальні сухарі
- 1 скл.
- сіль
- 1 ч. л.
- мелений чорний перець
- 0,5 ч. л.
- олія
- 50 г
- гострий соус «Баффало»
- неповна склянка
1. У невеликій сковороді розігрійте 1 столову ложку оливкової олії на середньому вогні. Додайте дрібно нарізану селеру і цибулю і готуйте до готовності, 3-4 хвилини. Дайте охолонути до кімнатної температури.
2. У середній мисці змішайте охолоджену суміш селери зі злегка збитим яйцем, гірчицею та курячим фаршем. Додайте панірувальні сухарі, сіль та перець, перемішайте.
3. Сформуйте із суміші невеликі кульки. Нагрійте 3 столові ложки оливкової олії, що залишилися, на середньому вогні. Додайте фрикадельки і готуйте до золотаво-коричневого кольору з усіх боків, по 2-3 хвилини з кожного боку (всього 8-10 хвилин). Струсіть сковороду, щоб обваляти фрикадельки в гарячій олії та переконатися, що вони повністю просмажені.
4. У середній каструлі розтопіть олію на середньому вогні. Додайте гострий соус і збийте до однорідної маси. Перемішайте фрикадельки у соусі, щоб покрити їх.
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