Курячі фрикадельки "Баффало": рецепт оригінальної святкової закуски

Зимові свята скоро почнуться, і зараз саме час підшукувати рецепти для святкових застіль.

Фрикадельки з курки «Баффало» будуть гострими, пікантними та ідеально ніжними.

Інгредієнти селера 2 стебла цибуля 0,5 шт. яйце 1 шт. гірчиця 1 ст. л. оливкова олія 1+3 ст. л. курячий фарш 500 г панірувальні сухарі 1 скл. сіль 1 ч. л. мелений чорний перець 0,5 ч. л. олія 50 г гострий соус «Баффало» неповна склянка

1. У невеликій сковороді розігрійте 1 столову ложку оливкової олії на середньому вогні. Додайте дрібно нарізану селеру і цибулю і готуйте до готовності, 3-4 хвилини. Дайте охолонути до кімнатної температури.

2. У середній мисці змішайте охолоджену суміш селери зі злегка збитим яйцем, гірчицею та курячим фаршем. Додайте панірувальні сухарі, сіль та перець, перемішайте.

3. Сформуйте із суміші невеликі кульки. Нагрійте 3 столові ложки оливкової олії, що залишилися, на середньому вогні. Додайте фрикадельки і готуйте до золотаво-коричневого кольору з усіх боків, по 2-3 хвилини з кожного боку (всього 8-10 хвилин). Струсіть сковороду, щоб обваляти фрикадельки в гарячій олії та переконатися, що вони повністю просмажені.

4. У середній каструлі розтопіть олію на середньому вогні. Додайте гострий соус і збийте до однорідної маси. Перемішайте фрикадельки у соусі, щоб покрити їх.

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