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Курячі гомілки з овочами в духовці: рецепт корисної страви

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
126 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
280
Час на прочитання
1 хв
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Курячі гомілки з овочами в духовці: рецепт корисної страви

Курячі гомілки з овочами в духовці / Фото: Credits

Курячі гомілки з овочами — це повноцінна страва: м'ясо з гарніром. Готується досить швидко, потрібно лише скласти підготовлені інгредієнти: курячі гомілки, овочі та приправи — у форму для запікання і поставити запікатися в духовку.

Інгредієнти

курячі гомілки
6 шт.
картопля
3 шт.
томати чері
10 шт.
перець солодкий
2 шт.
часник
4 шт.
спеції прованських трав
соєвий соус
2 ст. л.
перець чорний мелений
спеції для курки
сіль
олія
  1. Курячі гомілки вимийте та обсушіть.
  2. Додайте соєвий соус, спеції, перець, одну столову ложку олії та сіль. Натріть цією сумішшю гомілки і залиште промаринуватися на 20 хвилин.
  3. Перець солодкий помийте та очистіть від плодоніжок та насіння. Наріжте на великі шматочки.
  4. Часник наріжте часточками.
  5. Картоплю помийте та очистіть. Розріжте на великі часточки.
  6. Додайте часник, нарізаний болгарський перець, дві столові ложки олії, посипте спеціями прованських трав.
  7. Посоліть та перемішайте.
  8. У форму для запікання викладіть гомілки, картопля з перцем.
  9. Зверху викладіть помідори чері.
  10. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин до золотистого кольору. Посипте зеленню.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.
  • Помідори можна розрізати на дві частини чи викласти цілими.

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Дата публікації
Перегляди
280
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