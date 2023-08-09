Курячі гомілки з овочами в духовці: рецепт корисної страви

Курячі гомілки з овочами — це повноцінна страва: м'ясо з гарніром. Готується досить швидко, потрібно лише скласти підготовлені інгредієнти: курячі гомілки, овочі та приправи — у форму для запікання і поставити запікатися в духовку.
Інгредієнти
- курячі гомілки
- 6 шт.
- картопля
- 3 шт.
- томати чері
- 10 шт.
- перець солодкий
- 2 шт.
- часник
- 4 шт.
- спеції прованських трав
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- спеції для курки
- сіль
- олія
- Курячі гомілки вимийте та обсушіть.
- Додайте соєвий соус, спеції, перець, одну столову ложку олії та сіль. Натріть цією сумішшю гомілки і залиште промаринуватися на 20 хвилин.
- Перець солодкий помийте та очистіть від плодоніжок та насіння. Наріжте на великі шматочки.
- Часник наріжте часточками.
- Картоплю помийте та очистіть. Розріжте на великі часточки.
- Додайте часник, нарізаний болгарський перець, дві столові ложки олії, посипте спеціями прованських трав.
- Посоліть та перемішайте.
- У форму для запікання викладіть гомілки, картопля з перцем.
- Зверху викладіть помідори чері.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин до золотистого кольору. Посипте зеленню.
Поради:
- Спеції використовуйте на свій смак.
- Помідори можна розрізати на дві частини чи викласти цілими.
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