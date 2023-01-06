Курячі крильця Баффало, запечені в духовці: рецепт популярної страви

Ці запечені в духовці крильця одночасно солодкі, гострі та ніжні.
Курячі крила можна готувати повністю, а можна розрізати по суглобу, тоді їх буде зручніше їсти. Просто знайдіть суглоб, що розділяє дві частини, і використовуйте гострий ніж, щоб спочатку розрізати шкіру, а потім суглоб.
Цю страву варто приготувати на велику компанію, особливо якщо ви збираєтеся разом для перегляду футбольного матчу або боксерського поєдинку.
складові
- солодкий соус чилі — 300 г
- гострий соус – 1 ст. л.
- соєвий соус – 2 ст. л.
- вустерширський соус – 1 ст. л.
- часниковий порошок – 1 ч. л.
- курячі крильця — 3,5 кг (приблизно 24 штуки)
- кінза для прикраси (за бажанням).
Приготування
Розігрійте духовку до 190 градусів. Застеліть деко пергаментним папером або алюмінієвою фольгою.
Змішайте солодкий соус чилі з гострим соусом, соєвим соусом, вустерширським соусом та часниковим порошком.
Додайте курячі крильця в ємність із соусом і добре перемішайте.
Викладіть курячі крильця на деко в один шар (можливо, вам знадобиться дещо деко). Запікайте крильця до повної готовності курки, від 15 до 20 хвилин. Потім підніміть температуру духовки до 200 або 220 градусів і продовжуйте готувати ще 5 хвилин, поки глазур не почне набувати коричневого кольору.
Подавайте крила, посипавши нарізаною кінзою.
Читайте також:
- Курка в апельсиновому соусі: рецепт у китайському стилі
- М'ясорубка не знадобиться: рецепт рубаних курячих котлет із сиром та помідорами
- Курка у медово-соєвому соусі: цікавий рецепт