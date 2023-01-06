Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курячі крильця Баффало, запечені в духовці: рецепт популярної страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
265
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Курячі крильця Баффало, запечені в духовці: рецепт популярної страви

Фото: Credits

Ці запечені в духовці крильця одночасно солодкі, гострі та ніжні.

Курячі крила можна готувати повністю, а можна розрізати по суглобу, тоді їх буде зручніше їсти. Просто знайдіть суглоб, що розділяє дві частини, і використовуйте гострий ніж, щоб спочатку розрізати шкіру, а потім суглоб.

Цю страву варто приготувати на велику компанію, особливо якщо ви збираєтеся разом для перегляду футбольного матчу або боксерського поєдинку.

складові

  • солодкий соус чилі — 300 г
  • гострий соус – 1 ст. л.
  • соєвий соус – 2 ст. л.
  • вустерширський соус – 1 ст. л.
  • часниковий порошок – 1 ч. л.
  • курячі крильця — 3,5 кг (приблизно 24 штуки)
  • кінза для прикраси (за бажанням).

Приготування

Розігрійте духовку до 190 градусів. Застеліть деко пергаментним папером або алюмінієвою фольгою.

Змішайте солодкий соус чилі з гострим соусом, соєвим соусом, вустерширським соусом та часниковим порошком.

Додайте курячі крильця в ємність із соусом і добре перемішайте.

Викладіть курячі крильця на деко в один шар (можливо, вам знадобиться дещо деко). Запікайте крильця до повної готовності курки, від 15 до 20 хвилин. Потім підніміть температуру духовки до 200 або 220 градусів і продовжуйте готувати ще 5 хвилин, поки глазур не почне набувати коричневого кольору.

Подавайте крила, посипавши нарізаною кінзою.

Читайте також:

Рецепт: курятина з овочами в медовій глазурі

Рецепт: курятина з овочами в медовій глазурі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
265
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація