Курячі крильця в томатному маринаді: простий і смачний рецепт

Особливість приготування курячих крилець у тому, що вони готуються в маринаді з кетчупу і томатної пасти.

Для приготування страви замаринуйте крильця в томатному маринаді з додаванням спецій і запечіть у духовці.

Інгредієнти крильця курячі 500 г кетчуп шашличний 3 ст. л. паста томатна 2 ст. л. часник 3 зубки олія 1 ст. л. паприка мелена солодка 1 ч. л. перець чорний мелений сіль

Курячі крильця помийте та обсушіть.

Для маринаду змішайте в мисці кетчуп, томатну пасту, вичавлений через прес часник, олію, паприку, перець і сіль. Перемішайте.

Курячі крильця з'єднайте з маринадом, добре перемішайте. Покладіть до холодильника на три години.

На деко, застелене пергаментним папером, викладіть курячі крильця. Зверху змастіть маринадом, який залишився. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 20-30 хвилин.

Поради:

Спеції використовуйте за власним смаком.

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