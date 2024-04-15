Курячі крильця в томатному маринаді: простий і смачний рецепт

Особливість приготування курячих крилець у тому, що вони готуються в маринаді з кетчупу і томатної пасти.
Для приготування страви замаринуйте крильця в томатному маринаді з додаванням спецій і запечіть у духовці.
Інгредієнти
- крильця курячі
- 500 г
- кетчуп шашличний
- 3 ст. л.
- паста томатна
- 2 ст. л.
- часник
- 3 зубки
- олія
- 1 ст. л.
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
Курячі крильця помийте та обсушіть.
Для маринаду змішайте в мисці кетчуп, томатну пасту, вичавлений через прес часник, олію, паприку, перець і сіль. Перемішайте.
Курячі крильця з'єднайте з маринадом, добре перемішайте. Покладіть до холодильника на три години.
На деко, застелене пергаментним папером, викладіть курячі крильця. Зверху змастіть маринадом, який залишився. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 20-30 хвилин.
Поради:
- Спеції використовуйте за власним смаком.
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