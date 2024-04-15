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Курячі крильця в томатному маринаді: простий і смачний рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
218 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
51
Час на прочитання
1 хв
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Курячі крильця в томатному маринаді: простий і смачний рецепт

Курячі крильця в томатному маринаді / Фото: Credits

Особливість приготування курячих крилець у тому, що вони готуються в маринаді з кетчупу і томатної пасти.

Для приготування страви замаринуйте крильця в томатному маринаді з додаванням спецій і запечіть у духовці.

Інгредієнти

крильця курячі
500 г
кетчуп шашличний
3 ст. л.
паста томатна
2 ст. л.
часник
3 зубки
олія
1 ст. л.
паприка мелена солодка
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

Курячі крильця помийте та обсушіть.

Для маринаду змішайте в мисці кетчуп, томатну пасту, вичавлений через прес часник, олію, паприку, перець і сіль. Перемішайте.

Курячі крильця з'єднайте з маринадом, добре перемішайте. Покладіть до холодильника на три години.

На деко, застелене пергаментним папером, викладіть курячі крильця. Зверху змастіть маринадом, який залишився. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 20-30 хвилин.

Поради:

  • Спеції використовуйте за власним смаком.

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