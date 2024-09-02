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Курячі мафіни з сиром і зеленню: рецепт швидкого перекушування

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
161 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
132
Час на прочитання
1 хв
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Курячі мафіни з сиром і зеленню: рецепт швидкого перекушування

Курячі мафіни з сиром та зеленню / Фото: Credits

Курячі мафіни — це маленькі кекси для швидкого перекусу, закуски для пікніка або святкового столу.

Для приготування вам знадобляться куряче філе, яйця, молоко, твердий сир, сметана, зелень та силіконові форми.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
яйця курячі
2 шт.
сир твердий
100 г
борошно пшеничне
3 ст. л.
молоко
200 мл
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)
  1. Куряче філе помийте, посоліть і відваріть 20 хвилин від моменту закипання. Остудіть і наріжте дрібними шматочками.
  2. Твердий сир натріть на дрібній тертці.
  3. Зелень дрібно наріжте.
  4. У мисці змішайте яйця, борошно, твердий сир, молоко, відварене куряче філе, зелень, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте. Наповніть цією сумішшю формочки.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин до золотистого кольору. Курячі мафіни з сиром витягніть із форм і подайте до столу.

Поради:

  • За бажанням додайте будь-які спеції.

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