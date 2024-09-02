Курячі мафіни з сиром і зеленню: рецепт швидкого перекушування

Курячі мафіни — це маленькі кекси для швидкого перекусу, закуски для пікніка або святкового столу.
Для приготування вам знадобляться куряче філе, яйця, молоко, твердий сир, сметана, зелень та силіконові форми.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир твердий
- 100 г
- борошно пшеничне
- 3 ст. л.
- молоко
- 200 мл
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень (кріп, петрушка)
- Куряче філе помийте, посоліть і відваріть 20 хвилин від моменту закипання. Остудіть і наріжте дрібними шматочками.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці.
- Зелень дрібно наріжте.
- У мисці змішайте яйця, борошно, твердий сир, молоко, відварене куряче філе, зелень, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте. Наповніть цією сумішшю формочки.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин до золотистого кольору. Курячі мафіни з сиром витягніть із форм і подайте до столу.
Поради:
- За бажанням додайте будь-які спеції.
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