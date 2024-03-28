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Курячі нагетси з моцарелою: корисний рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
258 ккал
Автор
Ольга РомановськаОльга Романовська
Дата публікації
Перегляди
218
Час на прочитання
1 хв
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Курячі нагетси з моцарелою: корисний рецепт

Курячі нагетси / Фото: Credits

Новий спосіб приготування курячих нагетсів, який вразить ваші смакові рецептори.

Курячі нагетси завжди були улюбленою стравою як для дітей, так і для дорослих. Вони мають хрустку скоринку, соковитий внутрішній шар і надзвичайний смак. Проте традиційний спосіб приготування може включати використання великої кількості олії, що не завжди є здоровим.

Рецепт курячих нагетсів, який пропонує кулінарна блогерка Віфанія Угарте, складається всього з трьох інгредієнтів: курячого філе, яйця та моцарели. Це робить його не лише простим у приготуванні, але і корисним. Ці нагетси з низьким вмістом вуглеводів, оскільки не містять глютену та цукру.

Інгредієнти

Куряче філе
2 шт
Яйце
1 шт
Моцарела
55 г

Приготування 

У кухонному комбайні або блендері об'єднайте нарізане куряче філе, яйце і кубики моцарели. Змішайте інгредієнти до отримання однорідної маси. Маса повинна бути такою, щоб можна було легко формувати нагетси. Візьміть приготовану масу і розділіть її на невеликі порції. Сформуйте кожну порцію в овальну або квадратну форму, яка нагадує класичну форму нагетсів. Запікайте в духовці приблизно 25 хвилин за температурою 180°C.

Тепер  ви зможете приготувати смачні й здорові курячі нагетси власноруч.

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