Курячі ніжки у білому вині: ефектна страва французької кухні

Для цієї страви вам знадобляться курячі стегна та гомілки, біле вино, бекон, гриби та менше години часу.
Інгредієнти
- курка (стегна та гомілки)
- 8 частин
- сіль та свіжомелений чорний перець
- вершкове масло
- 2 ст. л.
- бекон (нарізати смужками)
- 4 смужки
- цибулина (нарізати кубиками)
- 1 шт.
- часник (подрібнити)
- 3 зубчики
- печериці креміні
- 4-5 шт. середнього розміру
- біле сухе вино
- 2 склянки
- цільнозернова гірчиця
- 1 ст. л.
- густі вершки
- половина склянки
- петрушка (нарізана)
- половина склянки
1. Приправте курку сіллю та перцем. У великій сковороді розтопіть масло на середньому вогні. Додайте курку в сковороду і готуйте, доки вона не підрум'яниться, приблизно по 4 хвилини з кожного боку.
2. Дістаньте курку і відкладіть убік. Додайте бекон в сковороду і готуйте, поки жир не почне витягуватися, близько 3 хвилин.
3. Додайте цибулю і обсмажуйте, поки вона не стане прозорою, близько 5 хвилин. Додайте часник та гриби та обсмажуйте, доки гриби не стануть м'якими, 5–6 хвилин.
4. Додайте обсмажену курку назад у сковороду. Налийте в неї вино, додайте гірчицю і доведіть суміш до кипіння на середньому або слабкому вогні.
5. Накрийте кришкою сковороду і тушкуйте, поки курка не буде майже повністю готова, 15–20 хвилин.
6. Відкрийте сковороду та додайте вершки. Варіть на повільному вогні, поки соус не загусне і курка не буде повністю готова, 8-10 хвилин.
7. Прикрасьте петрушкою і одразу подавайте.
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