Курячі ніжки у білому вині: ефектна страва французької кухні

Для цієї страви вам знадобляться курячі стегна та гомілки, біле вино, бекон, гриби та менше години часу.

Інгредієнти курка (стегна та гомілки) 8 частин сіль та свіжомелений чорний перець вершкове масло 2 ст. л. бекон (нарізати смужками) 4 смужки цибулина (нарізати кубиками) 1 шт. часник (подрібнити) 3 зубчики печериці креміні 4-5 шт. середнього розміру біле сухе вино 2 склянки цільнозернова гірчиця 1 ст. л. густі вершки половина склянки петрушка (нарізана) половина склянки

1. Приправте курку сіллю та перцем. У великій сковороді розтопіть масло на середньому вогні. Додайте курку в сковороду і готуйте, доки вона не підрум'яниться, приблизно по 4 хвилини з кожного боку.

2. Дістаньте курку і відкладіть убік. Додайте бекон в сковороду і готуйте, поки жир не почне витягуватися, близько 3 хвилин.

3. Додайте цибулю і обсмажуйте, поки вона не стане прозорою, близько 5 хвилин. Додайте часник та гриби та обсмажуйте, доки гриби не стануть м'якими, 5–6 хвилин.

4. Додайте обсмажену курку назад у сковороду. Налийте в неї вино, додайте гірчицю і доведіть суміш до кипіння на середньому або слабкому вогні.

5. Накрийте кришкою сковороду і тушкуйте, поки курка не буде майже повністю готова, 15–20 хвилин.

6. Відкрийте сковороду та додайте вершки. Варіть на повільному вогні, поки соус не загусне і курка не буде повністю готова, 8-10 хвилин.

7. Прикрасьте петрушкою і одразу подавайте.

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