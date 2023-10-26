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Курячі ніжки у білому вині: ефектна страва французької кухні

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
352 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1344
Час на прочитання
1 хв
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Курячі ніжки у білому вині: ефектна страва французької кухні

Курячі ніжки в білому вині / Фото: Credits

Для цієї страви вам знадобляться курячі стегна та гомілки, біле вино, бекон, гриби та менше години часу.

Інгредієнти

курка (стегна та гомілки)
8 частин
сіль та свіжомелений чорний перець
вершкове масло
2 ст. л.
бекон (нарізати смужками)
4 смужки
цибулина (нарізати кубиками)
1 шт.
часник (подрібнити)
3 зубчики
печериці креміні
4-5 шт. середнього розміру
біле сухе вино
2 склянки
цільнозернова гірчиця
1 ст. л.
густі вершки
половина склянки
петрушка (нарізана)
половина склянки

1. Приправте курку сіллю та перцем. У великій сковороді розтопіть масло на середньому вогні. Додайте курку в сковороду і готуйте, доки вона не підрум'яниться, приблизно по 4 хвилини з кожного боку.

2. Дістаньте курку і відкладіть убік. Додайте бекон в сковороду і готуйте, поки жир не почне витягуватися, близько 3 хвилин.

3. Додайте цибулю і обсмажуйте, поки вона не стане прозорою, близько 5 хвилин. Додайте часник та гриби та обсмажуйте, доки гриби не стануть м'якими, 5–6 хвилин.

4. Додайте обсмажену курку назад у сковороду. Налийте в неї вино, додайте гірчицю і доведіть суміш до кипіння на середньому або слабкому вогні.

5. Накрийте кришкою сковороду і тушкуйте, поки курка не буде майже повністю готова, 15–20 хвилин.

6. Відкрийте сковороду та додайте вершки. Варіть на повільному вогні, поки соус не загусне і курка не буде повністю готова, 8-10 хвилин.

7. Прикрасьте петрушкою і одразу подавайте.

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Дата публікації
Перегляди
1344
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