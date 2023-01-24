Курячі ніжки в соусі: рецепт без запікання

Курячі ніжки, приготовлені в пікантному соусі на сковороді — це проста і нескладна страва, яку можна подати з відвареним рисом, макаронами або картоплею.
М'ясо в соусі з оливками, м'якоттю лимона, італійських трав виходить ніжним та ароматним.
Складники
- курячі ніжки – 6 шт.;
- помідор – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- лимон (м'якоть) – 20 г;
- томатна паста – 60 г;
- вода – 100 г;
- оливки – 60 г;
- часник – 2 зубчики;
- сіль за смаком;
- цукор – 1 ч. л.;
- перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;
- паприка – 0,5 ч. л.;
- суміш італійських трав – 0,5 ч. л.;
- зелень петрушки;
- борошно для панірування;
- олія для смаження.
Приготування
Курячі ніжки промийте та обсушіть. Натріть сіллю, перцем і залиште на 10-15 хвилин.
Розігрійте сковороду з олією, викладіть ніжки (попередньо обваляйте їх у борошні) і обсмажте на сильному вогні по п'ять хвилин з кожного боку до золотистого кольору. Викладіть їх на тарілку.
Цибулю та часник наріжте шматочками, викладіть у сковороду, де обсмажувалися ніжки, злегка обсмажте. Додайте томатну пасту, помідор (нарізаний шматочками), воду, сіль, цукор, перець, паприку, суміш трав, шматочки лимона, дві хвилини протушкуйте і викладіть у цю масу ніжки. Тушкуйте до готовності на середньому вогні 25-30 хвилин, періодично поливайте соусом. Оливки наріжте кружальцями, подрібніть петрушку і викладіть в м'ясо. Перемішайте.
Поради
Зелень використовуйте на свій смак.
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