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Курячі ніжки в соусі: рецепт без запікання

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
2662
Час на прочитання
2 хв
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Курячі ніжки в соусі: рецепт без запікання

Фото: Credits

Курячі ніжки, приготовлені в пікантному соусі на сковороді — це проста і нескладна страва, яку можна подати з відвареним рисом, макаронами або картоплею.

М'ясо в соусі з оливками, м'якоттю лимона, італійських трав виходить ніжним та ароматним.

Складники

  • курячі ніжки – 6 шт.;
  • помідор – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • лимон (м'якоть) – 20 г;
  • томатна паста – 60 г;
  • вода – 100 г;
  • оливки – 60 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль за смаком;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;
  • паприка – 0,5 ч. л.;
  • суміш італійських трав – 0,5 ч. л.;
  • зелень петрушки;
  • борошно для панірування;
  • олія для смаження.

Приготування

Курячі ніжки промийте та обсушіть. Натріть сіллю, перцем і залиште на 10-15 хвилин.

Розігрійте сковороду з олією, викладіть ніжки (попередньо обваляйте їх у борошні) і обсмажте на сильному вогні по п'ять хвилин з кожного боку до золотистого кольору. Викладіть їх на тарілку.

Цибулю та часник наріжте шматочками, викладіть у сковороду, де обсмажувалися ніжки, злегка обсмажте. Додайте томатну пасту, помідор (нарізаний шматочками), воду, сіль, цукор, перець, паприку, суміш трав, шматочки лимона, дві хвилини протушкуйте і викладіть у цю масу ніжки. Тушкуйте до готовності на середньому вогні 25-30 хвилин, періодично поливайте соусом. Оливки наріжте кружальцями, подрібніть петрушку і викладіть в м'ясо. Перемішайте.

Поради

Зелень використовуйте на свій смак.

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Дата публікації
Перегляди
2662
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