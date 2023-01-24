Курячі ніжки в соусі: рецепт без запікання

Курячі ніжки, приготовлені в пікантному соусі на сковороді — це проста і нескладна страва, яку можна подати з відвареним рисом, макаронами або картоплею.

М'ясо в соусі з оливками, м'якоттю лимона, італійських трав виходить ніжним та ароматним.

Складники

курячі ніжки – 6 шт.;

помідор – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

лимон (м'якоть) – 20 г;

томатна паста – 60 г;

вода – 100 г;

оливки – 60 г;

часник – 2 зубчики;

сіль за смаком;

цукор – 1 ч. л.;

перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;

паприка – 0,5 ч. л.;

суміш італійських трав – 0,5 ч. л.;

зелень петрушки;

борошно для панірування;

олія для смаження.

Приготування

Курячі ніжки промийте та обсушіть. Натріть сіллю, перцем і залиште на 10-15 хвилин.

Розігрійте сковороду з олією, викладіть ніжки (попередньо обваляйте їх у борошні) і обсмажте на сильному вогні по п'ять хвилин з кожного боку до золотистого кольору. Викладіть їх на тарілку.

Цибулю та часник наріжте шматочками, викладіть у сковороду, де обсмажувалися ніжки, злегка обсмажте. Додайте томатну пасту, помідор (нарізаний шматочками), воду, сіль, цукор, перець, паприку, суміш трав, шматочки лимона, дві хвилини протушкуйте і викладіть у цю масу ніжки. Тушкуйте до готовності на середньому вогні 25-30 хвилин, періодично поливайте соусом. Оливки наріжте кружальцями, подрібніть петрушку і викладіть в м'ясо. Перемішайте.

Поради

Зелень використовуйте на свій смак.

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