Курячі рулети з грибами та сиром: рецепт гарячої святкової страви

Курячі рулети з грибами та сиром — це святкова страва, з якою впорається будь-яка господиня.

Куряче філе потрібно підготуйте як на відбивні, викласти на нього начинку з печериць з цибулею та сиру, скрутити в рулети та обсмажити на сковороді. Страва вийде соковитою та м'якою.

Інгредієнти куряче філе 600 г сир твердий 100 г гриби печериці 150 г цибуля ріпчаста 1 шт. перець чорний мелений сіль олія

Куряче філе вимийте, обсушіть паперовим рушником. Наріжте на пласти і відбийте трохи через харчову плівку, кухонним молоточком. Посоліть і поперчіть. Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Твердий сир натріть на дрібну тертку. Печериці промийте і дрібно наріжте. Обсмажте на олії цибулю з грибами до м'якості, а потім посоліть. У мисці з'єднайте твердий сир, печериці, обсмажені з цибулею, і перемішайте. На кожну відбивну викладіть зверху сирно-грибну начинку, загорніть рулетиком і обмотайте ниткою. На сковороді з розігрітою олією обсмажте рулети з двох боків, на середньому вогні до золотистого кольору. Зніміть нитки та викладіть на блюдо.

Поради:

Курячі рулети можна посипати кунжутом.

Читайте також: