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Курячі рулети з грибами та сиром: рецепт гарячої святкової страви

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
95
Час на прочитання
1 хв
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Курячі рулети з грибами та сиром — це святкова страва, з якою впорається будь-яка господиня.

Куряче філе потрібно підготуйте як на відбивні, викласти на нього начинку з печериць з цибулею та сиру, скрутити в рулети та обсмажити на сковороді. Страва вийде соковитою та м'якою.

Інгредієнти

куряче філе
600 г
сир твердий
100 г
гриби печериці
150 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Куряче філе вимийте, обсушіть паперовим рушником. Наріжте на пласти і відбийте трохи через харчову плівку, кухонним молоточком. Посоліть і поперчіть.
  2. Цибулю очистіть і дрібно наріжте.
  3. Твердий сир натріть на дрібну тертку.
  4. Печериці промийте і дрібно наріжте.
  5. Обсмажте на олії цибулю з грибами до м'якості, а потім посоліть.
  6. У мисці з'єднайте твердий сир, печериці, обсмажені з цибулею, і перемішайте.
  7. На кожну відбивну викладіть зверху сирно-грибну начинку, загорніть рулетиком і обмотайте ниткою.
  8. На сковороді з розігрітою олією обсмажте рулети з двох боків, на середньому вогні до золотистого кольору. Зніміть нитки та викладіть на блюдо.

Поради:

Курячі рулети можна посипати кунжутом.

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