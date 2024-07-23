Курячі рулети з грибами та сиром: рецепт гарячої святкової страви

Курячі рулети з грибами та сиром — це святкова страва, з якою впорається будь-яка господиня.
Куряче філе потрібно підготуйте як на відбивні, викласти на нього начинку з печериць з цибулею та сиру, скрутити в рулети та обсмажити на сковороді. Страва вийде соковитою та м'якою.
Інгредієнти
- куряче філе
- 600 г
- сир твердий
- 100 г
- гриби печериці
- 150 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Куряче філе вимийте, обсушіть паперовим рушником. Наріжте на пласти і відбийте трохи через харчову плівку, кухонним молоточком. Посоліть і поперчіть.
- Цибулю очистіть і дрібно наріжте.
- Твердий сир натріть на дрібну тертку.
- Печериці промийте і дрібно наріжте.
- Обсмажте на олії цибулю з грибами до м'якості, а потім посоліть.
- У мисці з'єднайте твердий сир, печериці, обсмажені з цибулею, і перемішайте.
- На кожну відбивну викладіть зверху сирно-грибну начинку, загорніть рулетиком і обмотайте ниткою.
- На сковороді з розігрітою олією обсмажте рулети з двох боків, на середньому вогні до золотистого кольору. Зніміть нитки та викладіть на блюдо.
Поради:
Курячі рулети можна посипати кунжутом.
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