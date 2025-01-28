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Курячі рулети з в'яленими томатами та сиром у беконі: рецепт незвичайної гарячої страви

Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
255 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
137
Час на прочитання
1 хв
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Курячі рулети з в'яленими томатами та сиром у беконі: рецепт незвичайної гарячої страви

Курячі рулети з в'яленими томатами та сиром у беконі / Фото: Credits

Приготуйте ніжні курячі рулетики, які ідеально підійдуть до будь-якого гарніру або до свіжих чи тушкованих овочів.

На куряче філе зі спеціями викладіть шматочки пряних томатів, базиліка та сиру, загорніть у бекон і запікайте в духовці.

Інгредієнти

філе куряче
2 шт.
томати в'ялені
100 г
сир твердий
100 г
бекон сиров'ялений
150 г
перець чорний мелений
сіль
олія
зелень шпинату або базиліка
  1. Твердий сир натріть на велику тертку.
  2. В'ялені томати розріжте на дві частини.
  3. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником.
  4. Накрийте харчовою плівкою та трохи відбийте кухонним молоточком.
  5. Посоліть, поперчіть, викладіть на куряче філе листочки зелені, в'ялені томати, твердий сир.
  6. Згорніть у рулетик, потім загорніть у бекон, ще трохи посоліть, поперчіть і викладіть до форми для запікання, змащеної олією.
  7. Випікайте у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин.

Поради:

  • Замість курячого філе можна використовувати філе індички.

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