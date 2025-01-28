Курячі рулети з в'яленими томатами та сиром у беконі: рецепт незвичайної гарячої страви

Приготуйте ніжні курячі рулетики, які ідеально підійдуть до будь-якого гарніру або до свіжих чи тушкованих овочів.
На куряче філе зі спеціями викладіть шматочки пряних томатів, базиліка та сиру, загорніть у бекон і запікайте в духовці.
Інгредієнти
- філе куряче
- 2 шт.
- томати в'ялені
- 100 г
- сир твердий
- 100 г
- бекон сиров'ялений
- 150 г
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелень шпинату або базиліка
- Твердий сир натріть на велику тертку.
- В'ялені томати розріжте на дві частини.
- Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником.
- Накрийте харчовою плівкою та трохи відбийте кухонним молоточком.
- Посоліть, поперчіть, викладіть на куряче філе листочки зелені, в'ялені томати, твердий сир.
- Згорніть у рулетик, потім загорніть у бекон, ще трохи посоліть, поперчіть і викладіть до форми для запікання, змащеної олією.
- Випікайте у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин.
Поради:
- Замість курячого філе можна використовувати філе індички.
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