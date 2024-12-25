Курячі рулетики в соусі BBQ: цікавий рецепт до святкового столу

Свята — час, коли кожна господиня прагне здивувати гостей особливими стравами. Соковите куряче філе з вершковим сиром, ніжними шматочками помідорів і пікантним соусом стане окрасою вашого столу.

Спробуйте приготувати цей чудовий рецепт курячих рулетиків у соусі BBQ, про який розповіли на сторінці vita_naumenko. Ця страва не лише виглядає ефектно, але й заворожує своїм смаком. Кількість інгредієнтів залежить від кількості гостей, тому розраховуйте на свій смак і апетити ваших близьких.

Інгредієнти Куряче філе Вершковий сир Помідор Твердий сир Сіль Перець Соус BBQ

Приготування:

Куряче філе розріжте поперек на тонкі смужки. З одного філе можна зробити приблизно три частини. Кожну смужку ретельно відбийте кухонним молотком, щоб м’ясо стало тонким і ніжним. Посоліть і поперчіть до свого смаку. На кожен шматочок курячого філе нанесіть тонкий шар вершкового сиру, рівномірно розмащуючи його ложкою. Додайте шматочок твердого сиру, а зверху — скибочку свіжого помідора. Скрутіть куряче філе у рулетик. Якщо хочете, щоб вони краще тримали форму, можна закріпити їх зубочистками. У вогнетривку форму для запікання викладіть рулетики, щільно притискаючи їх один до одного. Щедро змастіть рулетики соусом BBQ. Розігрійте духовку до 200 °C і поставте форму з рулетиками на середній рівень. Запікайте протягом 35 хвилин. За цей час рулетики набудуть рум’яної скоринки. Готові рулетики подавайте гарячими. Найкраще вони смакують одразу після приготування, коли сирна начинка ще тягуча, а аромат BBQ розноситься по всій кухні. Доповніть страву свіжими овочами, зеленню чи легким гарніром, як-от рис або картопляне пюре.

Поради:

Якщо використовуєте зубочистки для фіксації рулетиків, не забудьте видалити їх перед подачею, щоб уникнути неприємних сюрпризів для гостей.

Обирайте куряче філе однакової товщини, щоб рулетики пропікалися рівномірно.

Соус BBQ можна замінити на томатний соус із додаванням меду та копченої паприки, якщо хочете трохи змінити смак.

Для додаткового аромату можна посипати рулетики зверху сушеним орегано чи базиліком перед запіканням.

Курячі рулетики у соусі BBQ — ідеальний баланс між простотою приготування та святковим виглядом. Ця страва чудово підійде як для сімейної вечері, так і для урочистих застіль. Ваші гості точно оцінять ніжну текстуру м’яса, пікантний смак соусу та апетитний вигляд страви.

#рецептизфіле #курка #новийрік #різдво ♬ original sound - christmas sounds @vita_naumenko ✨В шапці профілю ви можете придбати мій Новорічний збірник рецептів в якому більше 30 страв ✨ День 2. Дуже смачні курячі рулетики в соусі BBQ Інгредієнти (кількість не пишу, на вашу компанію і на ваш смак)) Куряче філе Вершковий сир Помідор Твердий сир Сіль, перець Соус BBQ Філе розрізаємо поперек на тоненькі смужки. У мене з 1 філе вийшло 3 штуки. Відбиваємо їх, солимо, перчимо. На філешку кладемо крем сир та розмащуємо його, додаємо твердий сир (у мене Гауда) та шматочок помідору. Викладаємо їх у форму, добре притискаючи один до одного. Зверху змащуємо соусом BBQ, та ставимо у попередньо розігріту до 200° духовку на 35 хвилин. Готово! ✅ Рекомендую вживати гарячим, це дуууууже смачно і соковито #філе

Не бійтеся експериментувати. Додавайте свої улюблені інгредієнти до начинки чи пробуйте різні соуси.

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