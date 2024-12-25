Курячі рулетики в соусі BBQ: цікавий рецепт до святкового столу

Свята — час, коли кожна господиня прагне здивувати гостей особливими стравами. Соковите куряче філе з вершковим сиром, ніжними шматочками помідорів і пікантним соусом стане окрасою вашого столу.
Спробуйте приготувати цей чудовий рецепт курячих рулетиків у соусі BBQ, про який розповіли на сторінці vita_naumenko. Ця страва не лише виглядає ефектно, але й заворожує своїм смаком. Кількість інгредієнтів залежить від кількості гостей, тому розраховуйте на свій смак і апетити ваших близьких.
Інгредієнти
- Куряче філе
- Вершковий сир
- Помідор
- Твердий сир
- Сіль
- Перець
- Соус BBQ
Приготування:
- Куряче філе розріжте поперек на тонкі смужки. З одного філе можна зробити приблизно три частини.
- Кожну смужку ретельно відбийте кухонним молотком, щоб м’ясо стало тонким і ніжним.
- Посоліть і поперчіть до свого смаку.
- На кожен шматочок курячого філе нанесіть тонкий шар вершкового сиру, рівномірно розмащуючи його ложкою.
- Додайте шматочок твердого сиру, а зверху — скибочку свіжого помідора.
- Скрутіть куряче філе у рулетик. Якщо хочете, щоб вони краще тримали форму, можна закріпити їх зубочистками.
- У вогнетривку форму для запікання викладіть рулетики, щільно притискаючи їх один до одного.
- Щедро змастіть рулетики соусом BBQ.
- Розігрійте духовку до 200 °C і поставте форму з рулетиками на середній рівень.
- Запікайте протягом 35 хвилин. За цей час рулетики набудуть рум’яної скоринки.
- Готові рулетики подавайте гарячими. Найкраще вони смакують одразу після приготування, коли сирна начинка ще тягуча, а аромат BBQ розноситься по всій кухні.
- Доповніть страву свіжими овочами, зеленню чи легким гарніром, як-от рис або картопляне пюре.
Поради:
- Якщо використовуєте зубочистки для фіксації рулетиків, не забудьте видалити їх перед подачею, щоб уникнути неприємних сюрпризів для гостей.
- Обирайте куряче філе однакової товщини, щоб рулетики пропікалися рівномірно.
- Соус BBQ можна замінити на томатний соус із додаванням меду та копченої паприки, якщо хочете трохи змінити смак.
- Для додаткового аромату можна посипати рулетики зверху сушеним орегано чи базиліком перед запіканням.
Курячі рулетики у соусі BBQ — ідеальний баланс між простотою приготування та святковим виглядом. Ця страва чудово підійде як для сімейної вечері, так і для урочистих застіль. Ваші гості точно оцінять ніжну текстуру м’яса, пікантний смак соусу та апетитний вигляд страви.
@vita_naumenko ✨В шапці профілю ви можете придбати мій Новорічний збірник рецептів в якому більше 30 страв ✨ День 2. Дуже смачні курячі рулетики в соусі BBQ Інгредієнти (кількість не пишу, на вашу компанію і на ваш смак)) Куряче філе Вершковий сир Помідор Твердий сир Сіль, перець Соус BBQ Філе розрізаємо поперек на тоненькі смужки. У мене з 1 філе вийшло 3 штуки. Відбиваємо їх, солимо, перчимо. На філешку кладемо крем сир та розмащуємо його, додаємо твердий сир (у мене Гауда) та шматочок помідору. Викладаємо їх у форму, добре притискаючи один до одного. Зверху змащуємо соусом BBQ, та ставимо у попередньо розігріту до 200° духовку на 35 хвилин. Готово! ✅ Рекомендую вживати гарячим, це дуууууже смачно і соковито #філе #рецептизфіле #курка #новийрік #різдво ♬ original sound - christmas sounds
Не бійтеся експериментувати. Додавайте свої улюблені інгредієнти до начинки чи пробуйте різні соуси.
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