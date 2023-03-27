Курячі рулетики з сиром та зеленню: цікавий рецепт

Курячі рулетики із сиром та зеленню нагадують за смаком котлети по-київськи. Рулетики готуються швидше і їх не обсмажують у великій кількості олії.
Для приготування курячих рулетів потрібне нарізане відбите куряче філе, свіжа зелень і сир. Потім їх запікають у духовці. Вони підійдуть до будь-якого гарніру.
Складники
- курячі грудки – 4 шт.;
- сир твердий – 200 г;
- масло вершкове – 80 г;
- майонез – 2 ст. л.;
- часник – 4 зубчики;
- пучок свіжої зелені (кріп, петрушка);
- перець чорний мелений;
- сіль;
- олія для смаження.
Приготування
Сир натріть на великій тертці. Зелень дрібно подрібніть. Часник видавіть через прес.
У миску викладіть трохи менше половини сиру, зелень, часник, сіль, перець та м'яке вершкове масло. Добре перемішайте.
Кожну грудку розріжте горизонтально (виходить вісім відбивних), відбийте з обох боків через харчову плівку. Посоліть, поперчіть.
На одну відбивну викладіть трохи начинки. Загорніть один кінець відбивної навколо начинки, щоб сформувати рулетик, і закріпіть кожен дерев'яною спажкою.
Нагрійте сковороду з невеликою кількістю олії, обсмажте рулетики на середньому вогні із двох боків до золотистого кольору. Після обсмажування видаліть спажки.
Перекладіть рулети у форму для запікання в один шар, змастіть майонезом та посипте сиром. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці 15-20 хвилин.
Поради
- Дерев'яні спажки витягуйте обережно, щоб рулет не розвернувся і з нього не витекла начинка.
- Зелень для начинки беріть на свій смак.
- Майонез можна замінити сметаною.
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