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Курячі шлунки в сметані: рецепт смачного та бюджетного гарячого

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
206 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
533
Час на прочитання
1 хв
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Курячі шлунки в сметані: рецепт смачного та бюджетного гарячого

Курячі шлунки у сметані / Фото: Credits

Курячі шлунки – це корисний та бюджетний субпродукт, який може замінити м'ясо, але водночас виходить дуже смачним.

Курячі шлунки відваріть до м'якості, протушкуйте з цибулею і сметаною. Подайте до будь-якого гарніру, або як самостійну страву із хлібом чи свіжими овочами.

Інгредієнти

курячі шлунки
500 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
сметана 20%
0,5 ст.
вода
150 мл
перець запашний
5 шт.
перець чорний горошком
7 шт.
олія
30 мл
перець чорний мелений
сіль
  1. Курячі шлунки добре промийте. У каструлю з холодною водою викладіть шлунки, запашний перець, перець чорний горошком, доведіть до кипіння і варіть 35-40 хвилин на повільному вогні до готовності, періодично знімаючи піну. Трохи охолодіть та наріжте великою соломкою.
  2. Цибулю очистіть, помийте і наріжте півкільцями.
  3. На сковороду влийте олію, обсмажте цибулю до м'якості, додайте курячі шлунки та обсмажте все до золотистого кольору. Посоліть, поперчіть, влийте воду або бульйон, додайте сметану і перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 15 хвилин.

Поради:

Воду можна замінити на бульйон.

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