Курячі шлунки в сметані: рецепт смачного та бюджетного гарячого

Курячі шлунки – це корисний та бюджетний субпродукт, який може замінити м'ясо, але водночас виходить дуже смачним.
Курячі шлунки відваріть до м'якості, протушкуйте з цибулею і сметаною. Подайте до будь-якого гарніру, або як самостійну страву із хлібом чи свіжими овочами.
Інгредієнти
- курячі шлунки
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- сметана 20%
- 0,5 ст.
- вода
- 150 мл
- перець запашний
- 5 шт.
- перець чорний горошком
- 7 шт.
- олія
- 30 мл
- перець чорний мелений
- сіль
- Курячі шлунки добре промийте. У каструлю з холодною водою викладіть шлунки, запашний перець, перець чорний горошком, доведіть до кипіння і варіть 35-40 хвилин на повільному вогні до готовності, періодично знімаючи піну. Трохи охолодіть та наріжте великою соломкою.
- Цибулю очистіть, помийте і наріжте півкільцями.
- На сковороду влийте олію, обсмажте цибулю до м'якості, додайте курячі шлунки та обсмажте все до золотистого кольору. Посоліть, поперчіть, влийте воду або бульйон, додайте сметану і перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 15 хвилин.
Поради:
Воду можна замінити на бульйон.
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