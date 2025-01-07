Курячі шлунки в сметані: рецепт смачного та бюджетного гарячого

Курячі шлунки – це корисний та бюджетний субпродукт, який може замінити м'ясо, але водночас виходить дуже смачним.

Курячі шлунки відваріть до м'якості, протушкуйте з цибулею і сметаною. Подайте до будь-якого гарніру, або як самостійну страву із хлібом чи свіжими овочами.

Інгредієнти курячі шлунки 500 г цибуля ріпчаста 2 шт. сметана 20% 0,5 ст. вода 150 мл перець запашний 5 шт. перець чорний горошком 7 шт. олія 30 мл перець чорний мелений сіль

Курячі шлунки добре промийте. У каструлю з холодною водою викладіть шлунки, запашний перець, перець чорний горошком, доведіть до кипіння і варіть 35-40 хвилин на повільному вогні до готовності, періодично знімаючи піну. Трохи охолодіть та наріжте великою соломкою. Цибулю очистіть, помийте і наріжте півкільцями. На сковороду влийте олію, обсмажте цибулю до м'якості, додайте курячі шлунки та обсмажте все до золотистого кольору. Посоліть, поперчіть, влийте воду або бульйон, додайте сметану і перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 15 хвилин.

Поради:

Воду можна замінити на бульйон.

Читайте також: