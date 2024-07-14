Курячі стегна в маринаді на мангалі: рецепт для пікніка

Щоб приготувати смачні, соковиті, у хрумкій скоринці курячі стегна, головне – купити свіже м'ясо і правильно приготувати маринад.
М'ясо маринується в соусах і спеціях кілька годин, а потім смажиться на мангалі. Подавайте на стіл зі свіжими овочами, зеленню або улюбленим соусом.
Інгредієнти
- стегно куряче
- 5 шт.
- соус соєвий
- 4 ст. л.
- соус теріякі
- 3 ст. л.
- кетчуп для шашлику гострий
- 1 ст. л.
- часник
- 5 зубків
- сік лимона
- 1 ст. л.
- пиво світле
- 150 мл
Приготування:
- Курячі стегна промийте та обсушіть паперовим рушником. Зробіть у м'ясі проколи ножем.
- Часник очистьте і вичавіть через прес.
- Для маринаду в глибокій мисці з'єднайте соєвий соус, соус теріякі, кетчуп, часник, сік лимона, сіль і пиво. Перемішайте. Викладіть підготовлені стегна в маринад. Все ретельно перемішайте, щоб він рівномірно розподілився по всіх шматочках курки. Накрийте плівкою та покладіть до холодильника на 2-3 години.
- Замариновані стегна викладіть на решітку та покладіть на мангал. Смажте з двох боків (періодично перевертаючи решітку) приблизно 20-25 хвилин. Готовність перевірте, проткнувши куряче стегно ножем у найтовщій його частині: якщо з проколу виділяється прозорий сік, отже, м'ясо готове, а якщо червоний – треба ще підсмажити його кілька хвилин.
Поради:
- Курячі стегна можна залишити маринуватися на ніч.
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