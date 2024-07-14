Курячі стегна в маринаді на мангалі: рецепт для пікніка

Щоб приготувати смачні, соковиті, у хрумкій скоринці курячі стегна, головне – купити свіже м'ясо і правильно приготувати маринад.

М'ясо маринується в соусах і спеціях кілька годин, а потім смажиться на мангалі. Подавайте на стіл зі свіжими овочами, зеленню або улюбленим соусом.

Інгредієнти стегно куряче 5 шт. соус соєвий 4 ст. л. соус теріякі 3 ст. л. кетчуп для шашлику гострий 1 ст. л. часник 5 зубків сік лимона 1 ст. л. пиво світле 150 мл

Приготування:

Курячі стегна промийте та обсушіть паперовим рушником. Зробіть у м'ясі проколи ножем. Часник очистьте і вичавіть через прес. Для маринаду в глибокій мисці з'єднайте соєвий соус, соус теріякі, кетчуп, часник, сік лимона, сіль і пиво. Перемішайте. Викладіть підготовлені стегна в маринад. Все ретельно перемішайте, щоб він рівномірно розподілився по всіх шматочках курки. Накрийте плівкою та покладіть до холодильника на 2-3 години. Замариновані стегна викладіть на решітку та покладіть на мангал. Смажте з двох боків (періодично перевертаючи решітку) приблизно 20-25 хвилин. Готовність перевірте, проткнувши куряче стегно ножем у найтовщій його частині: якщо з проколу виділяється прозорий сік, отже, м'ясо готове, а якщо червоний – треба ще підсмажити його кілька хвилин.

Поради:

Курячі стегна можна залишити маринуватися на ніч.

Читайте також: