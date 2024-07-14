Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курячі стегна в маринаді на мангалі: рецепт для пікніка

Час приготування
3 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
59
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Курячі стегна в маринаді на мангалі: рецепт для пікніка

Курячі стегна в маринаді на мангалі / Фото: Credits

Щоб приготувати смачні, соковиті, у хрумкій скоринці курячі стегна, головне – купити свіже м'ясо і правильно приготувати маринад.

М'ясо маринується в соусах і спеціях кілька годин, а потім смажиться на мангалі. Подавайте на стіл зі свіжими овочами, зеленню або улюбленим соусом.

Інгредієнти

стегно куряче
5 шт.
соус соєвий
4 ст. л.
соус теріякі
3 ст. л.
кетчуп для шашлику гострий
1 ст. л.
часник
5 зубків
сік лимона
1 ст. л.
пиво світле
150 мл

Приготування:

  1. Курячі стегна промийте та обсушіть паперовим рушником. Зробіть у м'ясі проколи ножем.
  2. Часник очистьте і вичавіть через прес.
  3. Для маринаду в глибокій мисці з'єднайте соєвий соус, соус теріякі, кетчуп, часник, сік лимона, сіль і пиво. Перемішайте. Викладіть підготовлені стегна в маринад. Все ретельно перемішайте, щоб він рівномірно розподілився по всіх шматочках курки. Накрийте плівкою та покладіть до холодильника на 2-3 години.
  4. Замариновані стегна викладіть на решітку та покладіть на мангал. Смажте з двох боків (періодично перевертаючи решітку) приблизно 20-25 хвилин. Готовність перевірте, проткнувши куряче стегно ножем у найтовщій його частині: якщо з проколу виділяється прозорий сік, отже, м'ясо готове, а якщо червоний – треба ще підсмажити його кілька хвилин.

Поради:

  • Курячі стегна можна залишити маринуватися на ніч.

Читайте також:

Мариновані кабачки за 5 хвилин! Швидкий рецепт смачної закуски

Мариновані кабачки за 5 хвилин! Швидкий рецепт смачної закуски

Повʼязані теми:

Наступна публікація