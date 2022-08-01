Курячі стегна з оливками та вареним лимоном: марокканський рецепт

Марокканська кухня не вирізняється ефектними поєднаннями смаків та спецій. Водночас страви цієї кухні прості у приготуванні.
Цю страву можна подавати з кускусом або запеченою картоплею. Поєднання лимона та імбиру чудово відтінить ніжне куряче м'ясо.
Складники
- сік двох лимонів
- оливкова олія — 6 ст. л.
- мелена куркума — 1,5 ч. л.
- мелений імбир — 1,5 ч.л.
- мед — 1,5 ст.
- сухе біле вино — 250 мл
- часник — 1 ціла головка
- курячі стегна —16 шт.
- каперси — 120 г
- оливки без кісточок — 200 г
- варені лимони — 2 маленькі
- кінза — пучок 25 г
- сіль та чорний перець
Приготування
Розігрійте духовку до 160 °С.
Лимони покладіть у каструлю з водою і варіть близько 30 хвилин або доки вони не стануть дуже м'якими під час натискання на них.
У великій мисці змішайте лимонний сік, оливкову олію, куркуму, імбир, мед, вино і трохи солі та перцю, добре збиваючи. Додати часник і залити маринадом стегна. Залиште на кілька годин маринуватися. Найкраще помістити все в герметичний пакет і час від часу його струшувати і перевертати, щоб усі шматки добре промаринувалися.
Викладіть курячі стегна у велику форму для запікання або деко, поклавши між ними каперси, оливки та шматочки вареного лимона, та залийте маринадом. Запікайте протягом 1 години або поки курка добре не підрум'яниться і не пропечеться.
Подавати, посипавши дрібно нарізаною кінзою.
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