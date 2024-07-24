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Курячі відбивні у цибульному клярі: незвичайний рецепт

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
276
Час на прочитання
1 хв
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Курячі відбивні у цибульному клярі: незвичайний рецепт

Курячі відбивні в цибульному клярі / Фото: Credits

Особливість приготування курячих відбивних полягає в тому, що вони готуються в клярі із цибулі. Завдяки їй кляр виходить ароматним та ніжним, а філе – соковитим.

Для страви вам знадобляться куряче філе, цибуля ріпчаста, яйця, сметана та часник. У результаті вийде ціле блюдо відбивних із рум'яною скоринкою.

Інгредієнти

куряче філе
700 г
паприка солодка мелена
перець чорний мелений
сіль
цибуля ріпчаста
2 шт.
яйця курячі
2 шт.
сметана
5 ст. л.
борошно пшеничне
5 ст. л.
часник
2 зубчики
сіль
олія
  1. Куряче філе вимийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на невеликі пласти завтовшки близько одного сантиметра. Накрийте харчовою плівкою і злегка відбийте кухонним молоточком з обох боків. Посипте сіллю, паприкою та перцем.
  2. Цибулю ріпчасту наріжте шматочками. Додайте сметану, часник і подрібніть у блендері до кашоподібної маси. Перекладіть у миску. Додайте яйця, сіль і злегка збийте віничком. Всипте борошно і ще раз збийте віничком. Викладіть куряче філе в кляр, накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин.
  3. На сковороді з розігрітою олією на середньому вогні обсмажте курячі відбивні з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • За бажанням сметану можна замінити майонезом.

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