Курячі відбивні у цибульному клярі: незвичайний рецепт

Особливість приготування курячих відбивних полягає в тому, що вони готуються в клярі із цибулі. Завдяки їй кляр виходить ароматним та ніжним, а філе – соковитим.
Для страви вам знадобляться куряче філе, цибуля ріпчаста, яйця, сметана та часник. У результаті вийде ціле блюдо відбивних із рум'яною скоринкою.
Інгредієнти
- куряче філе
- 700 г
- паприка солодка мелена
- перець чорний мелений
- сіль
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- сметана
- 5 ст. л.
- борошно пшеничне
- 5 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- сіль
- олія
- Куряче філе вимийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на невеликі пласти завтовшки близько одного сантиметра. Накрийте харчовою плівкою і злегка відбийте кухонним молоточком з обох боків. Посипте сіллю, паприкою та перцем.
- Цибулю ріпчасту наріжте шматочками. Додайте сметану, часник і подрібніть у блендері до кашоподібної маси. Перекладіть у миску. Додайте яйця, сіль і злегка збийте віничком. Всипте борошно і ще раз збийте віничком. Викладіть куряче філе в кляр, накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин.
- На сковороді з розігрітою олією на середньому вогні обсмажте курячі відбивні з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- За бажанням сметану можна замінити майонезом.
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