Курячі відбивні з пармезаном: дуже смачно та поживно

Такий спосіб приготування курки урізноманітнить ваш стіл.
Цю страву готувати дуже просто, вона ідеально поєднується з легким салатом і не вимагає багато зусиль. А щоб підсилити смак, рекомендуємо під час смаження використовувати суміш оливкової олії та вершкового масла з часником.
Інгредієнти:
- куряче філе
- 1 склянка борошна
- сіль, перець за смаком
- 2 великих яйця
- 1 ст. л. води
- 1 склянка панірувальних сухарів
- 0,5 склянки тертого пармезану
- вершкове масло
Приготування:
Розріжте курячі грудки уздовж і добре відбийте кухонним молотком. Щоб м'ясо не бруднило стіл і не бризкало, накрийте його харчовою плівкою, перед тим як відбивати.
У тарілці змішайте борошно, сіль, чорний мелений перець, запашний перець. Також можна додати як спеції сушені італійські трави.
В іншій тарілці збийте яйця з 1 столовою ложкою води.
У третій тарілці змішайте панірувальні сухарі і натертий на дрібній тертці пармезан.
Розігрійте сковороду, налийте трохи оливкової олії, прикрутіть вогонь і додайте шматочок вершкового масла. За бажанням можна розчавити зубчик часнику і теж покласти в олії а коли часник почне підрум'янюватися — прибрати його. Так олія на сковороді стане ароматним.
Коли олія розігрілася, будемо смажити грудку. Для цього спочатку обваляйте відбите філе в борошняній суміші, занурте в яєчну суміш, потім в панірування.
Смажте на невеликому вогні до золотистого стану.
Подавати таке філе найкраще теплим, посипавши зверху натертим пармезаном.
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