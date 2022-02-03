Курячі відбивні з пармезаном: дуже смачно та поживно

Курячі відбивні з пармезаном: дуже смачно та поживно

Такий спосіб приготування курки урізноманітнить ваш стіл.

Цю страву готувати дуже просто, вона ідеально поєднується з легким салатом і не вимагає багато зусиль. А щоб підсилити смак, рекомендуємо під час смаження використовувати суміш оливкової олії та вершкового масла з часником.

Інгредієнти:

куряче філе

1 склянка борошна

сіль, перець за смаком

2 великих яйця

1 ст. л. води

1 склянка панірувальних сухарів

0,5 склянки тертого пармезану

вершкове масло

Приготування:

Розріжте курячі грудки уздовж і добре відбийте кухонним молотком. Щоб м'ясо не бруднило стіл і не бризкало, накрийте його харчовою плівкою, перед тим як відбивати.

У тарілці змішайте борошно, сіль, чорний мелений перець, запашний перець. Також можна додати як спеції сушені італійські трави.

В іншій тарілці збийте яйця з 1 столовою ложкою води.

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У третій тарілці змішайте панірувальні сухарі і натертий на дрібній тертці пармезан.

Розігрійте сковороду, налийте трохи оливкової олії, прикрутіть вогонь і додайте шматочок вершкового масла. За бажанням можна розчавити зубчик часнику і теж покласти в олії а коли часник почне підрум'янюватися — прибрати його. Так олія на сковороді стане ароматним.

Коли олія розігрілася, будемо смажити грудку. Для цього спочатку обваляйте відбите філе в борошняній суміші, занурте в яєчну суміш, потім в панірування.

Смажте на невеликому вогні до золотистого стану.

Подавати таке філе найкраще теплим, посипавши зверху натертим пармезаном.

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