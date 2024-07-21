Курячі відбивні, запечені з яйцем сиром та помідорами: рецепт ефектної страви

Страва містить мало калорій, оскільки запікається у духовці. Має красивий та апетитний вигляд, тому сміливо подавайте її до святкового столу.
Соковите куряче філе, ніжна начинка з відварених яєць, помідора та розплавленого сиру здивує ваших рідних.
Інгредієнти
- куряче філе
- 3 шт.
- яйця
- 4 шт.
- сир твердий
- 150 г
- помідори
- 2 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- паприка червона мелена
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень (кріп, петрушка)
- Яйця відваріть круто 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистіть і натріть на тертці.
- Помідори помийте та наріжте кубиками.
- Часник очистіть та видавіть через прес.
- Твердий сир натріть на великій тертці.
- Кріп, петрушку промийте під проточною водою і дрібно наріжте.
- Для начинки в мисці з'єднайте яйця, твердий сир, сметану, помідори, часник, зелень і сіль. Перемішайте.
- Куряче філе промийте, обріжте зайвий жир, плівку і розріжте уздовж пластинами завтовшки 4-5 мм. Накрийте харчовою плівкою і відбийте трохи кухонним молоточком.
- На деко, застелене пергаментним папером, викладіть куряче філе. Посоліть, поперчіть та посипте паприкою. Зверху на кожне філе викладіть підготовлену начинку.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.
Поради:
За бажання можна додати нарізану півкільцями цибулю.
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