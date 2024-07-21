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Курячі відбивні, запечені з яйцем сиром та помідорами: рецепт ефектної страви

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
215 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
328
Час на прочитання
1 хв
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Курячі відбивні, запечені з яйцем сиром та помідорами: рецепт ефектної страви

Курячі відбивні запечені з сиром яйцем і помідорами. / Фото: Credits

Страва містить мало калорій, оскільки запікається у духовці. Має красивий та апетитний вигляд, тому сміливо подавайте її до святкового столу.

Соковите куряче філе, ніжна начинка з відварених яєць, помідора та розплавленого сиру здивує ваших рідних.

Інгредієнти

куряче філе
3 шт.
яйця
4 шт.
сир твердий
150 г
помідори
2 шт.
сметана
2 ст. л.
часник
2 зубчики
паприка червона мелена
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)
  1. Яйця відваріть круто 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистіть і натріть на тертці.
  2. Помідори помийте та наріжте кубиками.
  3. Часник очистіть та видавіть через прес.
  4. Твердий сир натріть на великій тертці.
  5. Кріп, петрушку промийте під проточною водою і дрібно наріжте.
  6. Для начинки в мисці з'єднайте яйця, твердий сир, сметану, помідори, часник, зелень і сіль. Перемішайте.
  7. Куряче філе промийте, обріжте зайвий жир, плівку і розріжте уздовж пластинами завтовшки 4-5 мм. Накрийте харчовою плівкою і відбийте трохи кухонним молоточком.
  8. На деко, застелене пергаментним папером, викладіть куряче філе. Посоліть, поперчіть та посипте паприкою. Зверху на кожне філе викладіть підготовлену начинку.
  9. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.

Поради:

За бажання можна додати нарізану півкільцями цибулю.

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