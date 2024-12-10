Курячі зрази з грибами: рецепт гарячої страви, яка сподобається всім

Вам знадобиться курячий фарш, гриби, обсмажені з цибулею, та панірувальні сухарі. У фарш викладіть грибну начинку, запануйте в сухарях і обсмажте на сковороді.

Інгредієнти курячий фарш 400 г яйця курячі 3 шт. цибуля ріпчаста 2 шт. гриби печериці 250 г перець чорний мелений сіль олія панірувальні сухарі

Гриби промийте і дрібно наріжте. Цибулю очистіть, помийте та наріжте на дрібні кубики. Обсмажте на сковороді з олією до прозорості. Додайте гриби, посоліть та обсмажте на середньому вогні, помішуючи до випаровування вологи. У фарш додайте одне яйце, чорний перець мелений, сіль і перемішайте. Два яйця та сіль збийте злегка виделкою. Панірувальні сухарі висипте в дрібну тарілку. Фарш поділіть на 6-7 частин. З кожної частини сформуйте коржик, викладіть всередину грибну начинку. Змочіть руки водою та сформуйте котлети овальної форми. Вмочіть спочатку в яйце, а потім запаніруйте в сухарях з двох боків. Обсмажте на гарячій сковороді з олією, на середньому вогні із двох боків до золотистого кольору.

Поради:

Гриби використовуйте будь-які.

Фарш також можна використовувати будь-який.

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