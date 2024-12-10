Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курячі зрази з грибами: рецепт гарячої страви, яка сподобається всім

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
195 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
24
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Курячі зрази з грибами: рецепт гарячої страви, яка сподобається всім

Курячі зрази з грибами / Фото: Credits

Вам набридли звичайні котлети? Приготуйте курячі зрази із грибами.

Вам знадобиться курячий фарш, гриби, обсмажені з цибулею, та панірувальні сухарі. У фарш викладіть грибну начинку, запануйте в сухарях і обсмажте на сковороді.

Інгредієнти

курячий фарш
400 г
яйця курячі
3 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
гриби печериці
250 г
перець чорний мелений
сіль
олія
панірувальні сухарі
  1. Гриби промийте і дрібно наріжте.
  2. Цибулю очистіть, помийте та наріжте на дрібні кубики. Обсмажте на сковороді з олією до прозорості. Додайте гриби, посоліть та обсмажте на середньому вогні, помішуючи до випаровування вологи.
  3. У фарш додайте одне яйце, чорний перець мелений, сіль і перемішайте.
  4. Два яйця та сіль збийте злегка виделкою. Панірувальні сухарі висипте в дрібну тарілку.
  5. Фарш поділіть на 6-7 частин. З кожної частини сформуйте коржик, викладіть всередину грибну начинку. Змочіть руки водою та сформуйте котлети овальної форми. Вмочіть спочатку в яйце, а потім запаніруйте в сухарях з двох боків. Обсмажте на гарячій сковороді з олією, на середньому вогні із двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Гриби використовуйте будь-які.
  • Фарш також можна використовувати будь-який.

Читайте також:

Морквяні зрази – Рецепти "Сніданку"

Морквяні зрази – Рецепти "Сніданку"

Повʼязані теми:

Наступна публікація