Курячі зрази з грибами: рецепт гарячої страви, яка сподобається всім

Вам набридли звичайні котлети? Приготуйте курячі зрази із грибами.
Вам знадобиться курячий фарш, гриби, обсмажені з цибулею, та панірувальні сухарі. У фарш викладіть грибну начинку, запануйте в сухарях і обсмажте на сковороді.
Інгредієнти
- курячий фарш
- 400 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- гриби печериці
- 250 г
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- панірувальні сухарі
- Гриби промийте і дрібно наріжте.
- Цибулю очистіть, помийте та наріжте на дрібні кубики. Обсмажте на сковороді з олією до прозорості. Додайте гриби, посоліть та обсмажте на середньому вогні, помішуючи до випаровування вологи.
- У фарш додайте одне яйце, чорний перець мелений, сіль і перемішайте.
- Два яйця та сіль збийте злегка виделкою. Панірувальні сухарі висипте в дрібну тарілку.
- Фарш поділіть на 6-7 частин. З кожної частини сформуйте коржик, викладіть всередину грибну начинку. Змочіть руки водою та сформуйте котлети овальної форми. Вмочіть спочатку в яйце, а потім запаніруйте в сухарях з двох боків. Обсмажте на гарячій сковороді з олією, на середньому вогні із двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- Гриби використовуйте будь-які.
- Фарш також можна використовувати будь-який.
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