Курячий паштет за 10 хвилин: рецепт домашнього намащення

Серед домашніх страв є особливі рецепти, які тішать смаком, простотою приготування та універсальністю використання. Один із таких – ніжний курячий паштет.

Це ідеальне доповнення до сніданку, легкий перекус або вишукана закуска для святкового столу. Його можна подати на свіжому хрусткому багеті, тостах або навіть використати як начинку для тарталеток. І найголовніше – цей паштет готується всього за 10 хвилин, а про його рецепт розповіли на сторінці dushevna_kuhnya.

Інгредієнти Куряче філе 250 г Морква 1 шт. Цибуля 1 шт. Сметан Спеції Сіль Перець

Приготування

Куряче філе промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником. Моркву очистьте та наріжте кружечками, цибулю подрібніть довільними шматочками. У невеликій каструлі закип’ятіть воду, трохи підсоліть її та викладіть у неї курку, моркву та цибулю. Варіть на середньому вогні близько 15 хв до повної готовності м’яса та овочів. Готові інгредієнти перекладіть у чашу блендера. Додайте сметану, спеції до свого смаку та збийте до однорідної консистенції. За бажанням можна додати трохи вершкового масла чи оливкової олії для ніжної текстури. Готовий паштет перекладіть у красиву посудину, прикрасьте свіжою зеленню чи зернятами гранату для ефектної подачі.

Поради:

Щоб зробити його ще вершковим, додайте м’який сир або трохи вершків під час збивання.

Для насиченого аромату можна обсмажити цибулю на вершковому маслі перед додаванням у страву.

Якщо любите пікантний смак, спробуйте додати трохи гірчиці чи краплю соєвого соусу.

@dushevna_kuhnya Курячий паштет за 10 хв! Куряче філе - 1 шт (+-250гр) Морква - 1 шт. Цибуля - 1 шт Спеції по смаку Все відварити, перекласти у блендер та подрібнити. Смачного! ♬ カフェでボサノバを聴く休日 - ya-su

Цей ніжний курячий паштет стане улюбленою стравою всієї родини, адже він не лише корисний та смачний, а й дуже швидкий у приготуванні.

Ми також писали про те, як приготувати морквяно-сирне намащення.

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