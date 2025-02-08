Курячий шашлик вдома: рецепт соковитої страви

Курячий шашлик, приготовлений вдома за цим рецептом, – це ідеальний варіант вечері. Завдяки соковитому м’ясу, ароматним спеціям та чудовому вершково-часниковому соусу, ця страва здатна потішити навіть найвибагливіших гурманів.

На сторінці dieteticaesthetic розповіли, як приготувати курячий шашлик менш ніж за 30 хв у фритюрі. Соковитість курячих стегенець, збалансований смак і швидкість приготування роблять її незамінною для посиденьок із друзями чи сімейних обідів.

Інгредієнти

Куряче стегно 0,5 кг

Часникова приправа 1 ч. л

Копчена паприка 1 ч. л

Спеції до курки 1 ч. л

Сіль

Перець

Для соусу:

Вершкове масло 1 ст.л

Подрібнений часник 1 ч. л

Подрібнена петрушка 1 ч. л

Сіль

Приготування

У велику миску додайте курячі стегенця та зазначені вище приправи. Ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був рівномірно покритий спеціями. Наріжте курку невеликими, зручними для вас шматочками та нанизуйте її на шпажки. Помістіть шпажки з куркою у фритюрницю (або використайте метод повітряного смаження, якщо у вас є така опція) за температури 190°C і смажте протягом 15 хв, перегортаючи шашлики на половині часу. Поки курка готується, приготуйте соус: поєднайте розтоплене вершкове масло з подрібненим часником, сіллю та петрушкою. Коли шашлик буде готовий, змастіть його часниково-вершковим соусом.

Поради:

Якщо бажаєте експериментувати, можна додати трохи лимонного соку чи інших спецій у часниково-вершковий соус, щоб надати йому унікального смакового відтінку.

Подавайте курячий шашлик гарячим, разом із свіжим овочевим салатом або легким соусом.

Приготуйте цей чудовий шашлик вдома, насолоджуйтеся кожним шматочком і нехай ваша кухня наповниться ароматом смачної, здорової та ароматної їжі.

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