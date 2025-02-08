Курячий шашлик вдома: рецепт соковитої страви

Курячий шашлик, приготовлений вдома за цим рецептом, – це ідеальний варіант вечері. Завдяки соковитому м’ясу, ароматним спеціям та чудовому вершково-часниковому соусу, ця страва здатна потішити навіть найвибагливіших гурманів.
На сторінці dieteticaesthetic розповіли, як приготувати курячий шашлик менш ніж за 30 хв у фритюрі. Соковитість курячих стегенець, збалансований смак і швидкість приготування роблять її незамінною для посиденьок із друзями чи сімейних обідів.
Інгредієнти
- Куряче стегно 0,5 кг
- Часникова приправа 1 ч. л
- Копчена паприка 1 ч. л
- Спеції до курки 1 ч. л
- Сіль
- Перець
Для соусу:
- Вершкове масло 1 ст.л
- Подрібнений часник 1 ч. л
- Подрібнена петрушка 1 ч. л
- Сіль
Приготування
- У велику миску додайте курячі стегенця та зазначені вище приправи. Ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був рівномірно покритий спеціями.
- Наріжте курку невеликими, зручними для вас шматочками та нанизуйте її на шпажки.
- Помістіть шпажки з куркою у фритюрницю (або використайте метод повітряного смаження, якщо у вас є така опція) за температури 190°C і смажте протягом 15 хв, перегортаючи шашлики на половині часу.
- Поки курка готується, приготуйте соус: поєднайте розтоплене вершкове масло з подрібненим часником, сіллю та петрушкою.
- Коли шашлик буде готовий, змастіть його часниково-вершковим соусом.
Поради:
- Якщо бажаєте експериментувати, можна додати трохи лимонного соку чи інших спецій у часниково-вершковий соус, щоб надати йому унікального смакового відтінку.
- Подавайте курячий шашлик гарячим, разом із свіжим овочевим салатом або легким соусом.
Приготуйте цей чудовий шашлик вдома, насолоджуйтеся кожним шматочком і нехай ваша кухня наповниться ароматом смачної, здорової та ароматної їжі.
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