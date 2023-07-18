Курячий суп із зеленим горошком: рецепт корисної страви

Суп з курячої грудки із зеленим горошком – це корисна дієтична страва, яка сподобається і дітям.

Суп готується на курячому бульйоні з картоплею, зеленим горошком та овочами.

Складники

курячі грудки – 2 шт.;

вода – 2 л;

морква – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт..;

спаржева квасоля – 150 г;

помідор – 1 шт.;

зелений горошок – 100 г;

картопля – 4 шт.;

зелень петрушки свіжа;

перець чорний мелений;

сіль.

Приготування

Влийте в каструлю воду і покладіть у неї куряче філе, посоліть. Варіть 40 хвилин від моменту закипання. Готове м'ясо дістаньте із бульйону. Остудіть і наріжте середніми шматочками.

Спаржу помийте та наріжте середніми шматочками.

Почистіть стручки зеленого горошку.

Моркву очистіть, наріжте кільцями. Цибулю очистіть, дрібно наріжте і відправте в бульйон разом із морквою, квасолею та горошком.

Картоплю помийте, очистіть, наріжте кубиками і додайте в бульйон.

Болгарський перець помийте, очистіть від насіння і наріжте невеликими шматочками.

Помідор обдайте окропом, наріжте кубиками.

Додайте овочі до супу. Посоліть, поперчіть. Коли суп закипить, покладіть куряче філе. Варіть 15 хвилин на повільному вогні. Посипте суп нарізаною петрушкою.

Поради

Якщо ви не знайдете свіжого горошку, використовуйте заморожений.

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