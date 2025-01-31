Курка по-каталонськи: рецепт соковитого мʼяса

Якщо ви шукаєте оригінальний та водночас простий спосіб приготування курки, зверніть увагу на каталонську кухню. Вона славиться поєднанням м'яса з солодкими фруктами, ароматними спеціями та насиченими соусами.

На сторінці ericlahuerta розповіли, як приготувати курятину, яка здивує вас своїм смаком і ніжною текстурою. Рецепт розраховано на три порції.

Інгредієнти

Курячі стегна 3 шт.

Часник 1 головка

Цибуля 3 шт.

Помідори 3 шт.

Біле сухе вино

Курячий чи яловичий бульйон

Курага 1 жменя

Чорнослив 1 жменя

Сушений інжир

Оливкова олія

Сіль

Чорний мелений перець

Для заправки:

Мигдаль 15

Фундук 15 г

Чорний шоколад 30 г

Бульйон від варіння курки

Сіль

Приготування

Курячі стегна розріжте на четвертинки, посоліть і поперчіть до свого смаку. У великій каструлі розігрійте оливкову олію та обсмажте м'ясо з обох боків на сильному вогні, поки не утвориться рум'яна скоринка. Вийміть курку та відкладіть. У тій самій каструлі обсмажте подрібнені зубчики часнику разом із дрібно нарізаною цибулею. Готуйте на середньому вогні протягом 20 хв, поки цибуля не стане м'якою та карамелізованою. Додайте до каструлі нарізані кубиками помідори, попередньо очистивши їх від насіння. Готуйте ще 15 хвилин, поки вони не розм'якнуть і не перетворяться на густий соус. Влийте гарну порцію білого вина. Дайте алкоголю випаруватися, має залитися лише його глибокий аромат. Поверніть курячі стегна у каструлю, залийте їх бульйоном так, щоб м'ясо було повністю покрите рідиною. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і залиште тушкуватися 45 хв. За 10 хв до завершення готування додайте у каструлю курагу, чорнослив і інжир. Вони нададуть страві природної солодкості та особливої текстури. Останній штрих – додати підготовлені горіхи та шоколад. Для цього подрібніть мигдаль і фундук у ступці чи блендері, розчиніть шоколад у гарячому бульйоні та змішайте все в однорідну масу. Додайте суміш у каструлю, ретельно перемішайте та дайте страві настоятися ще 5 хв. Викладіть готову курку на тарілку, полийте щедрою порцією соусу та подавайте гарячою. Страва чудово поєднується з рисом, картоплею чи свіжим хрустким хлібом.

Поради:

Використовуйте лише стиглі, ароматні помідори для насиченого соусу.

Не шкодуйте часу на тушкування – саме воно робить м’ясо ніжним.

Вино повинно бути якісним, адже воно впливає на загальний букет смаків.

Насолоджуйтеся цим вишуканим рецептом, який з першого шматочку перенесе вас думками до Каталонії.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати запечені фрикадельки у томатному соусі.

Читайте також: