Курка по-каталонськи: рецепт соковитого мʼяса

Якщо ви шукаєте оригінальний та водночас простий спосіб приготування курки, зверніть увагу на каталонську кухню. Вона славиться поєднанням м'яса з солодкими фруктами, ароматними спеціями та насиченими соусами.
На сторінці ericlahuerta розповіли, як приготувати курятину, яка здивує вас своїм смаком і ніжною текстурою. Рецепт розраховано на три порції.
Інгредієнти
- Курячі стегна 3 шт.
- Часник 1 головка
- Цибуля 3 шт.
- Помідори 3 шт.
- Біле сухе вино
- Курячий чи яловичий бульйон
- Курага 1 жменя
- Чорнослив 1 жменя
- Сушений інжир
- Оливкова олія
- Сіль
- Чорний мелений перець
Для заправки:
- Мигдаль 15
- Фундук 15 г
- Чорний шоколад 30 г
- Бульйон від варіння курки
- Сіль
Приготування
- Курячі стегна розріжте на четвертинки, посоліть і поперчіть до свого смаку.
- У великій каструлі розігрійте оливкову олію та обсмажте м'ясо з обох боків на сильному вогні, поки не утвориться рум'яна скоринка. Вийміть курку та відкладіть.
- У тій самій каструлі обсмажте подрібнені зубчики часнику разом із дрібно нарізаною цибулею. Готуйте на середньому вогні протягом 20 хв, поки цибуля не стане м'якою та карамелізованою.
- Додайте до каструлі нарізані кубиками помідори, попередньо очистивши їх від насіння. Готуйте ще 15 хвилин, поки вони не розм'якнуть і не перетворяться на густий соус.
- Влийте гарну порцію білого вина. Дайте алкоголю випаруватися, має залитися лише його глибокий аромат.
- Поверніть курячі стегна у каструлю, залийте їх бульйоном так, щоб м'ясо було повністю покрите рідиною. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і залиште тушкуватися 45 хв.
- За 10 хв до завершення готування додайте у каструлю курагу, чорнослив і інжир. Вони нададуть страві природної солодкості та особливої текстури.
- Останній штрих – додати підготовлені горіхи та шоколад. Для цього подрібніть мигдаль і фундук у ступці чи блендері, розчиніть шоколад у гарячому бульйоні та змішайте все в однорідну масу. Додайте суміш у каструлю, ретельно перемішайте та дайте страві настоятися ще 5 хв.
- Викладіть готову курку на тарілку, полийте щедрою порцією соусу та подавайте гарячою. Страва чудово поєднується з рисом, картоплею чи свіжим хрустким хлібом.
Поради:
- Використовуйте лише стиглі, ароматні помідори для насиченого соусу.
- Не шкодуйте часу на тушкування – саме воно робить м’ясо ніжним.
- Вино повинно бути якісним, адже воно впливає на загальний букет смаків.
Насолоджуйтеся цим вишуканим рецептом, який з першого шматочку перенесе вас думками до Каталонії.
Смачного!
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