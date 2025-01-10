Кускус із куркою та овочами: рецепт смачної та корисної страви

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом або вечерею, приготуйте страву з корисною крупою кускус, куркою, овочами та спеціями.
Страва готується в одній сковороді. Кускус буде розсипчастим з ароматом м'яса та овочів.
Інгредієнти
- кускус
- 250 г
- філе куряче
- 400 г
- вода
- 600 мл
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- горошок зелений
- 100 г
- часник
- 3 зубки
- паста томатна
- 100 г
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- коріандр мелений
- 1 ч. л.
- олія
- 30 мл
- перець чорний мелений
- сіль
- Овочі помийте. Цибулю та моркву очистьте та наріжте дрібними кубиками.
- Перець болгарський очистьте від насіння і також наріжте дрібними кубиками.
- Куряче філе помийте та наріжте на середні смужки.
- До глибокої сковороди налийте олію, викладіть м'ясо та обсмажте його на сильному вогні до рум'яної скоринки.
- Потім додайте цибулю, моркву та обсмажте ще 3-4 хвилини на середньому вогні, викладіть болгарський перець, зелений горошок, подрібнений часник, паприку, коріандр, чорний мелений перець, сіль, томатну пасту та перемішайте.
- Обсмажте ще три хвилини, влийте гарячу воду та всипте кускус. Перемішайте, накрийте кришкою і готуйте ще три хвилини. Зніміть з вогню та дайте настоятися 8-10 хвилин.
Поради:
- М'ясо використовуйте будь-яке.
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