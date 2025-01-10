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Кускус із куркою та овочами: рецепт смачної та корисної страви

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
125 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
709
Час на прочитання
1 хв
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Кускус із куркою та овочами: рецепт смачної та корисної страви

Кускус із куркою та овочами / Фото: Credits

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом або вечерею, приготуйте страву з корисною крупою кускус, куркою, овочами та спеціями.

Страва готується в одній сковороді. Кускус буде розсипчастим з ароматом м'яса та овочів.

Інгредієнти

кускус
250 г
філе куряче
400 г
вода
600 мл
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
горошок зелений
100 г
часник
3 зубки
паста томатна
100 г
паприка мелена солодка
1 ч. л.
коріандр мелений
1 ч. л.
олія
30 мл
перець чорний мелений
сіль
  1. Овочі помийте. Цибулю та моркву очистьте та наріжте дрібними кубиками.
  2. Перець болгарський очистьте від насіння і також наріжте дрібними кубиками.
  3. Куряче філе помийте та наріжте на середні смужки.
  4. До глибокої сковороди налийте олію, викладіть м'ясо та обсмажте його на сильному вогні до рум'яної скоринки.
  5. Потім додайте цибулю, моркву та обсмажте ще 3-4 хвилини на середньому вогні, викладіть болгарський перець, зелений горошок, подрібнений часник, паприку, коріандр, чорний мелений перець, сіль, томатну пасту та перемішайте.
  6. Обсмажте ще три хвилини, влийте гарячу воду та всипте кускус. Перемішайте, накрийте кришкою і готуйте ще три хвилини. Зніміть з вогню та дайте настоятися 8-10 хвилин.

Поради:

  • М'ясо використовуйте будь-яке.

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