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Кускус з овочами на сковороді: рецепт смачного гарніру
Це корисний, яскравий гарнір, який чудово підійде до м’яса, курки чи риби.
Страва готується просто і швидко, на одній сковороді. Спочатку обсмажте овочі, додайте до них кускус, залийте гарячою водою, зніміть із вогню та дайте настоятися кілька хвилин.
Інгредієнти
- кускус
- 200 г
- болгарський перець
- 1 шт.
- помідори
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- вода
- 250 мл
- олія
- 3 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Овочі промийте.
Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте дрібними кубиками.
Цибулю, моркву, часник очистьте. Цибулю та моркву наріжте так само, як і болгарський перець, часник подрібніть.
Помідори опустіть на одну хвилину в окріп, потім у холодну воду, очистіть від шкірки та наріжте кубиками.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю, часник, моркву до м’якості, додайте болгарський перець, помідори, мелений чорний перець, перемішайте й обсмажуйте 5–7 хвилин, потім всипте кускус, посоліть, влийте киплячу воду, ще раз перемішайте й накрийте кришкою, зніміть з вогню та залиште на п’ять хвилин.
Перед подаванням страву розпушіть виделкою.
Поради:
Готову страву можна посипати зеленню.