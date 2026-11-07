ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Кускус з овочами на сковороді: рецепт смачного гарніру

Це корисний, яскравий гарнір, який чудово підійде до м’яса, курки чи риби.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
178 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кускус з овочами на сковороді

Кускус з овочами на сковороді / © Credits

Страва готується просто і швидко, на одній сковороді. Спочатку обсмажте овочі, додайте до них кускус, залийте гарячою водою, зніміть із вогню та дайте настоятися кілька хвилин.

Інгредієнти

кускус
200 г
болгарський перець
1 шт.
помідори
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
2 зубчики
вода
250 мл
олія
3 ст. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Овочі промийте.

  2. Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте дрібними кубиками.

  3. Цибулю, моркву, часник очистьте. Цибулю та моркву наріжте так само, як і болгарський перець, часник подрібніть.

  4. Помідори опустіть на одну хвилину в окріп, потім у холодну воду, очистіть від шкірки та наріжте кубиками.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю, часник, моркву до м’якості, додайте болгарський перець, помідори, мелений чорний перець, перемішайте й обсмажуйте 5–7 хвилин, потім всипте кускус, посоліть, влийте киплячу воду, ще раз перемішайте й накрийте кришкою, зніміть з вогню та залиште на п’ять хвилин.

  6. Перед подаванням страву розпушіть виделкою.

Поради:

  • Готову страву можна посипати зеленню.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie