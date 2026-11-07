Кускус з овочами на сковороді: рецепт смачного гарніру

Кускус з овочами на сковороді / © Credits

Страва готується просто і швидко, на одній сковороді. Спочатку обсмажте овочі, додайте до них кускус, залийте гарячою водою, зніміть із вогню та дайте настоятися кілька хвилин.

Овочі промийте.

Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте дрібними кубиками.

Цибулю, моркву, часник очистьте. Цибулю та моркву наріжте так само, як і болгарський перець, часник подрібніть.

Помідори опустіть на одну хвилину в окріп, потім у холодну воду, очистіть від шкірки та наріжте кубиками.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю, часник, моркву до м’якості, додайте болгарський перець, помідори, мелений чорний перець, перемішайте й обсмажуйте 5–7 хвилин, потім всипте кускус, посоліть, влийте киплячу воду, ще раз перемішайте й накрийте кришкою, зніміть з вогню та залиште на п’ять хвилин.