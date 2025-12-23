ТСН у соціальних мережах

Рецепти
57
1 хв

Кутя з пастою Амосова: сучасний рецепт традиційної української страви

Кутя — одна з найдавніших і найсимволічніших страв української кухні. Вона уособлює достаток, родинне тепло та зв’язок поколінь.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
1 година
230 ккал
Кутя

Кутя / © Credits

Однак навіть така глибоко традиційна страва сьогодні може звучати по-новому — легше, корисніше та актуальніше для сучасного ритму життя.

Один із таких варіантів — кутя з пастою Амосова, про рецепт якої розповіла фудблогерка Anastasia Simashko. Це поєднання класичної пшениці, маку та сухофруктів із поживною горіхово-медовою сумішшю, відомою своїми корисними властивостями. У результаті маємо не просто святкову страву, а повноцінний суперфуд, який хочеться готувати не лише на Різдво.

Інгредієнти

пшениця
200 г
вода
500 мл
сіль
родзинки
100 г
мак
100 г
мигдаль
50 г
журавлина
100 г
паста Амосова
2–3 ст. л
волоські горіхи у меду

Приготування

  1. Пшениця: ретельно промийте зерно та варіть у воді з дрібкою солі до м’якості, це приблизно 40–50 хв.

  2. Мак: залийте гарячою водою на 20 хв, потім перебийте у блендері до кремової текстури.

  3. Мигдаль: дрібно наріжте ножем.

  4. Основа: з’єднайте теплу пшеницю з маком, родзинками, журавлиною та мигдалем.

  5. Фінальний акцент: додайте пасту Амосова та волоські горіхи у меду.

  6. Перемішайте: дайте куті трохи настоятися, щоб смаки гармонійно поєдналися.

Паста Амосова — це суміш меду, горіхів і сухофруктів, яка традиційно використовується для підтримки імунітету та енергії. Вона багата на корисні жири, клітковину та природні цукри, що робить її ідеальним доповненням до страв без термічного оброблення.

Кутя з пастою Амосова — це приклад того, як традиційна українська кухня може звучати сучасно, корисно та естетично. Вона зберігає сакральний сенс страви, але водночас відповідає запитам сьогоднішнього дня: натуральність, користь і гарний смак.

