Кутя з пастою Амосова: сучасний рецепт традиційної української страви
Кутя — одна з найдавніших і найсимволічніших страв української кухні. Вона уособлює достаток, родинне тепло та зв’язок поколінь.
Однак навіть така глибоко традиційна страва сьогодні може звучати по-новому — легше, корисніше та актуальніше для сучасного ритму життя.
Один із таких варіантів — кутя з пастою Амосова, про рецепт якої розповіла фудблогерка Anastasia Simashko. Це поєднання класичної пшениці, маку та сухофруктів із поживною горіхово-медовою сумішшю, відомою своїми корисними властивостями. У результаті маємо не просто святкову страву, а повноцінний суперфуд, який хочеться готувати не лише на Різдво.
Інгредієнти
- пшениця
- 200 г
- вода
- 500 мл
- сіль
-
- родзинки
- 100 г
- мак
- 100 г
- мигдаль
- 50 г
- журавлина
- 100 г
- паста Амосова
- 2–3 ст. л
- волоські горіхи у меду
-
Приготування
Пшениця: ретельно промийте зерно та варіть у воді з дрібкою солі до м’якості, це приблизно 40–50 хв.
Мак: залийте гарячою водою на 20 хв, потім перебийте у блендері до кремової текстури.
Мигдаль: дрібно наріжте ножем.
Основа: з’єднайте теплу пшеницю з маком, родзинками, журавлиною та мигдалем.
Фінальний акцент: додайте пасту Амосова та волоські горіхи у меду.
Перемішайте: дайте куті трохи настоятися, щоб смаки гармонійно поєдналися.
Паста Амосова — це суміш меду, горіхів і сухофруктів, яка традиційно використовується для підтримки імунітету та енергії. Вона багата на корисні жири, клітковину та природні цукри, що робить її ідеальним доповненням до страв без термічного оброблення.
Кутя з пастою Амосова — це приклад того, як традиційна українська кухня може звучати сучасно, корисно та естетично. Вона зберігає сакральний сенс страви, але водночас відповідає запитам сьогоднішнього дня: натуральність, користь і гарний смак.