Кутя з пастою Амосова: сучасний рецепт традиційної української страви

Кутя / © Credits

Однак навіть така глибоко традиційна страва сьогодні може звучати по-новому — легше, корисніше та актуальніше для сучасного ритму життя.

Один із таких варіантів — кутя з пастою Амосова, про рецепт якої розповіла фудблогерка Anastasia Simashko. Це поєднання класичної пшениці, маку та сухофруктів із поживною горіхово-медовою сумішшю, відомою своїми корисними властивостями. У результаті маємо не просто святкову страву, а повноцінний суперфуд, який хочеться готувати не лише на Різдво.

Інгредієнти пшениця 200 г вода 500 мл сіль родзинки 100 г мак 100 г мигдаль 50 г журавлина 100 г паста Амосова 2–3 ст. л волоські горіхи у меду

Приготування

Пшениця: ретельно промийте зерно та варіть у воді з дрібкою солі до м’якості, це приблизно 40–50 хв. Мак: залийте гарячою водою на 20 хв, потім перебийте у блендері до кремової текстури. Мигдаль: дрібно наріжте ножем. Основа: з’єднайте теплу пшеницю з маком, родзинками, журавлиною та мигдалем. Фінальний акцент: додайте пасту Амосова та волоські горіхи у меду. Перемішайте: дайте куті трохи настоятися, щоб смаки гармонійно поєдналися.

Паста Амосова — це суміш меду, горіхів і сухофруктів, яка традиційно використовується для підтримки імунітету та енергії. Вона багата на корисні жири, клітковину та природні цукри, що робить її ідеальним доповненням до страв без термічного оброблення.

Кутя з пастою Амосова — це приклад того, як традиційна українська кухня може звучати сучасно, корисно та естетично. Вона зберігає сакральний сенс страви, але водночас відповідає запитам сьогоднішнього дня: натуральність, користь і гарний смак.