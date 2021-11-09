Квашена капуста: перевірений століттями рецепт

Осінь – найкращий час для того, щоб квасити капусту.

Квашена капуста – це не тільки смачно, але й корисно, оскільки в ній міститься велика кількість вітаміну С, нестача якого особливо відчутна в осінньо-зимовий період.

Пропонуємо перевірений століттями рецепт, який передавався з вуст в уста, коли ще не було куховарських книг, а капусту квасили в дерев'яних бочках, використовуючи як гніти важкі камені.

Наслідуючи класичний рецепт, ви берете мінімальний набір загальнодоступних продуктів, а в результаті отримуєте чудову хрустку капусту.

Інгредієнти:

5 кг капусти

0,5 кг моркви

5 столових ложок солі

Приготування

Капусту очистити від зовнішнього листя, розрізати качан навпіл, вирізати качан і нашаткувати тонкою соломкою. Очищену моркву натерти на великій тертці.

Подрібнені овочі з'єднати у широкій мисці, посолити і ретельно вимішати.

Підготовлену капусту укладати помалу в тару для квашення і дуже щільно утрамбовувати кулаком або товкачем до появи соку. Поверх капусти покласти плоску тарілку вгору дном і поставити на неї гніт — банку з водою.

Перші 3-5 днів тримати капусту за кімнатної температури. Тільки-но на поверхні почне з'являтися піна, її слід видаляти.

На третій день зняти з капусти гніт і проткнути її в декількох місцях донизу колодочкою дерев'яної ложки і залишити так приблизно на годину, після чого знову накрити тарілкою з гнітом. Повторити процедуру наступного дня.

Коли припинить з'являтися піна, перекласти капусту в банки і відправити на зберігання в прохолодне місце.

На замітку

Для квашення вибирайте щільні свіжі качани білокачанної капусти середньостиглих і пізньостиглих сортів.

Квасити капусту слід у дерев'яній, керамічній, скляній або емальованій тарі.

Сіль використовуйте звичайну, кам'яну, нейодовану, середнього помелу.

Для ароматизації капусти під час заквашування можна додати лавровий лист, перець горошком, гвоздику або товчене насіння кмину та кропу.

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