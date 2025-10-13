ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
649
Час на прочитання
1 хв

Квашена капуста в банці: ідеальний рецепт

Цей рецепт квашеної капусти найпростіший, вона виходить соковитою, хрумкою і корисною. Капусту використовуйте лише середніх або пізніх сортів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
25 ккал
Квашена капуста в банці

Квашена капуста в банці / © Credits

На її основі можна приготувати різні страви: вінегрет, салати, вареники, пироги, тушкувати з м’ясом, грибами, а також можна готувати й перші страви: борщ, солянку, капусняк.

Інгредієнти

капуста білокачанна
950 г
морква
50 г
перець чорний горошком
8 шт.
лист лавровий
1 шт.
сіль кам’яна
20 г
банка
1 (літрова)

  1. Головку капусти промийте та дрібно наріжте.

  2. Моркву натріть на середній тертці.

  3. До миски викладіть капусту, моркву, лавровий лист, чорний перець горошком, посипте сіллю і злегка перемішайте руками.

  4. Щільно утрамбуйте капусту до банки, поставте її на тарілку та залиште за кімнатної температури, не накриваючи, на 2–3 дні, періодично протикаючи дерев’яною шпажкою до дна, щоб виходили гази. За день-два капуста пустить сік, а на третій день закрийте її пластмасовою кришкою і поставте до холодильника.

  5. Через 2–3 дні капуста буде готова.

  6. Перед подаванням полийте її ароматною олією та посипте тонко нарізаною цибулею.

Поради:

  • Якщо капуста пустить мало соку, долийте доверху холодною водою.

Дата публікації
Кількість переглядів
649
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie