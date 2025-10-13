Квашена капуста в банці: ідеальний рецепт

Щільно утрамбуйте капусту до банки, поставте її на тарілку та залиште за кімнатної температури, не накриваючи, на 2–3 дні, періодично протикаючи дерев’яною шпажкою до дна, щоб виходили гази. За день-два капуста пустить сік, а на третій день закрийте її пластмасовою кришкою і поставте до холодильника.