- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 649
- Час на прочитання
- 1 хв
Квашена капуста в банці: ідеальний рецепт
Цей рецепт квашеної капусти найпростіший, вона виходить соковитою, хрумкою і корисною. Капусту використовуйте лише середніх або пізніх сортів.
На її основі можна приготувати різні страви: вінегрет, салати, вареники, пироги, тушкувати з м’ясом, грибами, а також можна готувати й перші страви: борщ, солянку, капусняк.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 950 г
- морква
- 50 г
- перець чорний горошком
- 8 шт.
- лист лавровий
- 1 шт.
- сіль кам’яна
- 20 г
- банка
- 1 (літрова)
Головку капусти промийте та дрібно наріжте.
Моркву натріть на середній тертці.
До миски викладіть капусту, моркву, лавровий лист, чорний перець горошком, посипте сіллю і злегка перемішайте руками.
Щільно утрамбуйте капусту до банки, поставте її на тарілку та залиште за кімнатної температури, не накриваючи, на 2–3 дні, періодично протикаючи дерев’яною шпажкою до дна, щоб виходили гази. За день-два капуста пустить сік, а на третій день закрийте її пластмасовою кришкою і поставте до холодильника.
Через 2–3 дні капуста буде готова.
Перед подаванням полийте її ароматною олією та посипте тонко нарізаною цибулею.
Поради:
Якщо капуста пустить мало соку, долийте доверху холодною водою.