- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 384
- Час на прочитання
- 2 хв
Квашені баклажани: рецепт корисної закуски
Квашені баклажани — це апетитна, смачна та корисна закуска, яка підійде до будь-якої страви: до картоплі в мундирах, пюре чи м’яса.
Готові баклажани наріжте кубиками, додайте нарізану ріпчасту цибулю, посипте свіжою зеленню і полийте ароматною олією.
Інгредієнти:
баклажани — 1,5 кг
перець солодкий — 2 шт.
морква — 2 шт.
часник — 5–7 зубків
зелень (петрушка, кінза, кріп)
Маринад:
вода — 1 л
сіль — 50 г
лавровий лист — 2 шт.
перець чорний горошком — 7 шт.
перець духмяний горошком — 4 шт.
Приготування:
Баклажани помийте і зріжте плодоніжки. В каструлі закип’ятіть 2,5 л води, додайте 2 ст. л. солі, покладіть до неї баклажани, доведіть до кипіння та варіть під закритою кришкою 15–20 хвилин. Дістаньте баклажани і покладіть їх під прес на 2 години, щоб стекла зайва рідина.
Для маринаду: до сотейника налийте воду, додайте сіль, лавровий лист, чорний і духмяний перець горошком, закип’ятіть та остудіть.
Овочі помийте.
Солодкий перець очистьте від насіння, плодоніжки і наріжте соломкою.
Моркву очистьте і натріть на тертці для корейської моркви.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Зелень промийте і подрібніть.
У мисці з’єднайте солодкий перець, моркву, часник, зелень і перемішайте.
Баклажани розріжте навпіл, але не до кінця, і розкрийте їх по надрізу. Викладіть овочеву начинку, складіть разом половинки та викладіть до ємності. Залийте остиглим маринадом, щоб він повністю покрив баклажани, покладіть зверху тарілку і залиште за кімнатної температури на 2–3 дні. Готові баклажани зберігайте в холодильнику.
Поради:
Головне — не переваріть баклажани.
Готовність баклажанів під час варіння перевірте зубочисткою або сірником: якщо шкірку проткнути неважко, отже, овочі готові.