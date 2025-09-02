Квашені баклажани: рецепт корисної закуски

Готові баклажани наріжте кубиками, додайте нарізану ріпчасту цибулю, посипте свіжою зеленню і полийте ароматною олією.

Маринад:

Баклажани помийте і зріжте плодоніжки. В каструлі закип’ятіть 2,5 л води, додайте 2 ст. л. солі, покладіть до неї баклажани, доведіть до кипіння та варіть під закритою кришкою 15–20 хвилин. Дістаньте баклажани і покладіть їх під прес на 2 години, щоб стекла зайва рідина.

Для маринаду: до сотейника налийте воду, додайте сіль, лавровий лист, чорний і духмяний перець горошком, закип’ятіть та остудіть.

Овочі помийте.

Солодкий перець очистьте від насіння, плодоніжки і наріжте соломкою.

Моркву очистьте і натріть на тертці для корейської моркви.

Часник очистьте і пропустіть через прес.

Зелень промийте і подрібніть.

У мисці з’єднайте солодкий перець, моркву, часник, зелень і перемішайте.