Рецепти
384
2 хв

Квашені баклажани: рецепт корисної закуски

Квашені баклажани — це апетитна, смачна та корисна закуска, яка підійде до будь-якої страви: до картоплі в мундирах, пюре чи м’яса.

Квашені баклажани

Готові баклажани наріжте кубиками, додайте нарізану ріпчасту цибулю, посипте свіжою зеленню і полийте ароматною олією.

Інгредієнти:

  • баклажани — 1,5 кг

  • перець солодкий — 2 шт.

  • морква — 2 шт.

  • часник — 5–7 зубків

  • зелень (петрушка, кінза, кріп)

Маринад:

  • вода — 1 л

  • сіль — 50 г

  • лавровий лист — 2 шт.

  • перець чорний горошком — 7 шт.

  • перець духмяний горошком — 4 шт.

Приготування:

  1. Баклажани помийте і зріжте плодоніжки. В каструлі закип’ятіть 2,5 л води, додайте 2 ст. л. солі, покладіть до неї баклажани, доведіть до кипіння та варіть під закритою кришкою 15–20 хвилин. Дістаньте баклажани і покладіть їх під прес на 2 години, щоб стекла зайва рідина.

  2. Для маринаду: до сотейника налийте воду, додайте сіль, лавровий лист, чорний і духмяний перець горошком, закип’ятіть та остудіть.

  3. Овочі помийте.

  4. Солодкий перець очистьте від насіння, плодоніжки і наріжте соломкою.

  5. Моркву очистьте і натріть на тертці для корейської моркви.

  6. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  7. Зелень промийте і подрібніть.

  8. У мисці з’єднайте солодкий перець, моркву, часник, зелень і перемішайте.

  9. Баклажани розріжте навпіл, але не до кінця, і розкрийте їх по надрізу. Викладіть овочеву начинку, складіть разом половинки та викладіть до ємності. Залийте остиглим маринадом, щоб він повністю покрив баклажани, покладіть зверху тарілку і залиште за кімнатної температури на 2–3 дні. Готові баклажани зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Головне — не переваріть баклажани.

  • Готовність баклажанів під час варіння перевірте зубочисткою або сірником: якщо шкірку проткнути неважко, отже, овочі готові.

