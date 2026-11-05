Квашені яблука на зиму: простий рецепт із чотирьох інгредієнтів

Квашені яблука tiktok.com_@valera_zna

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Квашені яблука — особлива осіння смакота, яка чудово доповнює зимове меню. Їх можна подавати як самостійну закуску, додавати до м’ясних страв або поєднувати з домашніми салатами. А ще це чудовий спосіб зберегти сезонний урожай та відкрити баночку чи дістати яблучка з погреба тоді, коли хочеться чогось смачного. Рецепт, про який розповів фудблогер Валерій, приваблює простотою, бо тут мінімум інгредієнтів і легке приготування.

Інгредієнти яблука 3 кг вода 2,5 л сіль 2 ст. л цукор 1 ст. л

Для цього рецепта найкраще обирати щільні, неушкоджені яблука, які добре тримають форму під час квашення.

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Приготування

Ретельно помийте фрукти, переберіть їх і складіть у чисте відро чи іншу ємність для квашення. У гарячій воді розчиніть сіль і цукор. Добре перемішайте, щоб кристали повністю розчинилися, а потім дайте рідині трохи охолонути. Влийте розсіл у ємність із фруктами. Зверху покладіть чисту тарілку та встановіть гніт, щоб яблука залишалися повністю зануреними у рідину. Перші 10 днів тримайте яблука за кімнатної температури. За цей час розпочнеться процес ферментації. Після цього перенесіть ємність у погріб або холодильник і залиште ще щонайменше на 14 днів. Саме за цей час яблука поступово набудуть характерного кисло-солодкого смаку.

Відеорецепт страви дивіться за посиланням.

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Квашені яблука — чудовий приклад того, як із простих сезонних продуктів можна створити справжню домашню смакоту.

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