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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
658
Час на прочитання
1 хв

Квашені яблука на зиму: простий рецепт із чотирьох інгредієнтів

Ароматні, соковиті, з приємною кислинкою та легкою солодкістю — квашені яблука повертають смак домашньої заготівлі, який ми пам’ятаємо з дитинства.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
576 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
55 ккал
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Квашені яблука tiktok.com_@valera_zna

Квашені яблука tiktok.com_@valera_zna

Квашені яблука — особлива осіння смакота, яка чудово доповнює зимове меню. Їх можна подавати як самостійну закуску, додавати до м’ясних страв або поєднувати з домашніми салатами. А ще це чудовий спосіб зберегти сезонний урожай та відкрити баночку чи дістати яблучка з погреба тоді, коли хочеться чогось смачного. Рецепт, про який розповів фудблогер Валерій, приваблює простотою, бо тут мінімум інгредієнтів і легке приготування.

Інгредієнти

яблука
3 кг
вода
2,5 л
сіль
2 ст. л
цукор
1 ст. л

Для цього рецепта найкраще обирати щільні, неушкоджені яблука, які добре тримають форму під час квашення.

Приготування

  1. Ретельно помийте фрукти, переберіть їх і складіть у чисте відро чи іншу ємність для квашення.

  2. У гарячій воді розчиніть сіль і цукор.

  3. Добре перемішайте, щоб кристали повністю розчинилися, а потім дайте рідині трохи охолонути.

  4. Влийте розсіл у ємність із фруктами.

  5. Зверху покладіть чисту тарілку та встановіть гніт, щоб яблука залишалися повністю зануреними у рідину.

  6. Перші 10 днів тримайте яблука за кімнатної температури. За цей час розпочнеться процес ферментації.

  7. Після цього перенесіть ємність у погріб або холодильник і залиште ще щонайменше на 14 днів. Саме за цей час яблука поступово набудуть характерного кисло-солодкого смаку.

Відеорецепт страви дивіться за посиланням.

Квашені яблука — чудовий приклад того, як із простих сезонних продуктів можна створити справжню домашню смакоту.

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