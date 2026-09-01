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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Квашені помідори на зиму: рецепт як із дитинства

Хрусткі, ароматні та з легкою кислинкою — квашені помідори легко впізнати з першого шматочка.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
25 ккал
1 коментар
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Квашені помідори tiktok.com/@bude_smachno_razom

Квашені помідори tiktok.com/@bude_smachno_razom

Квашені помідори — одна з тих домашніх заготівель, які повертають у дитинство. Вони чудово смакують до картоплі, м’яса чи просто зі скибкою свіжого хліба. А приготувати їх зовсім нескладно, головне — правильно зробити розсіл і дати овочам час на ферментацію, про це розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Рецепт розраховано на 5-літрове відерце.

Інгредієнти

помідори
3 кг
вода
2 л
кам’яна сіль
4 ст. л
цукор
2 ст. л
гірчиця
2 ст. л
часник
6 зубчиків
кріп
1 парасолька
листя хрону
листя смородини чи вишні

Приготування

  1. На дно чистої ємності викладіть листя хрону, парасольки кропу, листя смородини чи вишні та часник.

  2. Зверху щільно покладіть помідори.

  3. Для розсолу у холодній воді ретельно розчиніть кам’яну сіль, цукор і гірчицю.

  4. Залийте ним так помідори, щоб усі овочі були повністю покриті рідиною.

  5. Ємність накрийте кришкою, але не закручуйте герметично, адже під час ферментації утворюються гази.

  6. Одразу перенесіть заготівлю у прохолодний льох.

  7. Приблизно через два місяці помідори будуть готові.

  8. Вони мають вийти хрусткими, ароматними та з тією самою знайомою кислинкою.

Квашені овочі не потребують складних маринадів або годин біля плити, лише трохи терпіння, а взимку баночка чи відерце таких помідорів стане справжнім нагажуванням про літо.

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Коментарі (1)
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jac5627
18:30, 2026.09.01
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