Квашені помідори на зиму: рецепт як із дитинства

Квашені помідори tiktok.com/@bude_smachno_razom

Реклама

Квашені помідори — одна з тих домашніх заготівель, які повертають у дитинство. Вони чудово смакують до картоплі, м’яса чи просто зі скибкою свіжого хліба. А приготувати їх зовсім нескладно, головне — правильно зробити розсіл і дати овочам час на ферментацію, про це розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Рецепт розраховано на 5-літрове відерце.

Реклама

Інгредієнти помідори 3 кг вода 2 л кам’яна сіль 4 ст. л цукор 2 ст. л гірчиця 2 ст. л часник 6 зубчиків кріп 1 парасолька листя хрону листя смородини чи вишні

Приготування

На дно чистої ємності викладіть листя хрону, парасольки кропу, листя смородини чи вишні та часник. Зверху щільно покладіть помідори. Для розсолу у холодній воді ретельно розчиніть кам’яну сіль, цукор і гірчицю. Залийте ним так помідори, щоб усі овочі були повністю покриті рідиною. Ємність накрийте кришкою, але не закручуйте герметично, адже під час ферментації утворюються гази. Одразу перенесіть заготівлю у прохолодний льох. Приблизно через два місяці помідори будуть готові. Вони мають вийти хрусткими, ароматними та з тією самою знайомою кислинкою.

Квашені овочі не потребують складних маринадів або годин біля плити, лише трохи терпіння, а взимку баночка чи відерце таких помідорів стане справжнім нагажуванням про літо.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів