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Квашені помідори на зиму: рецепт як із дитинства
Хрусткі, ароматні та з легкою кислинкою — квашені помідори легко впізнати з першого шматочка.
Квашені помідори — одна з тих домашніх заготівель, які повертають у дитинство. Вони чудово смакують до картоплі, м’яса чи просто зі скибкою свіжого хліба. А приготувати їх зовсім нескладно, головне — правильно зробити розсіл і дати овочам час на ферментацію, про це розповіли на сторінці Буде смачно разом.
Рецепт розраховано на 5-літрове відерце.
Інгредієнти
- помідори
- 3 кг
- вода
- 2 л
- кам’яна сіль
- 4 ст. л
- цукор
- 2 ст. л
- гірчиця
- 2 ст. л
- часник
- 6 зубчиків
- кріп
- 1 парасолька
- листя хрону
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- листя смородини чи вишні
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Приготування
На дно чистої ємності викладіть листя хрону, парасольки кропу, листя смородини чи вишні та часник.
Зверху щільно покладіть помідори.
Для розсолу у холодній воді ретельно розчиніть кам’яну сіль, цукор і гірчицю.
Залийте ним так помідори, щоб усі овочі були повністю покриті рідиною.
Ємність накрийте кришкою, але не закручуйте герметично, адже під час ферментації утворюються гази.
Одразу перенесіть заготівлю у прохолодний льох.
Приблизно через два місяці помідори будуть готові.
Вони мають вийти хрусткими, ароматними та з тією самою знайомою кислинкою.
Квашені овочі не потребують складних маринадів або годин біля плити, лише трохи терпіння, а взимку баночка чи відерце таких помідорів стане справжнім нагажуванням про літо.