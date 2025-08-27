ТСН у соціальних мережах

Рецепти
107
1 хв

Квашені помідори: рецепт нашвидкуруч

Квашені помідори — це справжній літній та осінній делікатес, який смакує майже до кожної страви.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
72 години
25 ккал
Квашені помідори tiktok.com_mommy_victoriia

Такі помідори виходять ароматними, з легкою кислинкою та приємною гостротою від хрону та часнику. Найприємніше, що приготувати їх можна дуже швидко та без особливих зусиль — достатньо кількох простих інгредієнтів та трохи терпіння. Про це розповіли на сторінці Mommy_Victoriia.

Інгредієнти

Вода
1 л
Сіль
2 ст. л
Цукор
1 ст. л
Гірчичний порошок
1 ст. л
Листя чи корінь хрону
Часник
Кріп (сухі парасольки)
1–2 шт.
Помідори

Приготування

  1. У холодній воді розчинити сіль, цукор і гірчичний порошок.

  2. На дно банки покласти листя чи корінь хрону, кріп і зубчики часнику.

  3. Щільно укласти помідори.

  4. Залити підготовленим розсолом.

  5. Накрити кришкою, але не закручувати герметично.

  6. Залишити на 3 дні за кімнатної температури для бродіння.

  7. Потім перенести у холодне місце.

Через 3–4 дні квашені помідори вже можна куштувати, але найсмачнішими вони стають після тижня у холоді.

Лише три дні — і на вашому столі з’являться смачні домашні квашені помідори. Вони чудово смакують як закуска, гарнір або доповнення до картоплі, каш і м’яса.

107
