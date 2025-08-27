Квашені помідори: рецепт нашвидкуруч

Квашені помідори tiktok.com_mommy_victoriia

Реклама

Такі помідори виходять ароматними, з легкою кислинкою та приємною гостротою від хрону та часнику. Найприємніше, що приготувати їх можна дуже швидко та без особливих зусиль — достатньо кількох простих інгредієнтів та трохи терпіння. Про це розповіли на сторінці Mommy_Victoriia.

Інгредієнти Вода 1 л Сіль 2 ст. л Цукор 1 ст. л Гірчичний порошок 1 ст. л Листя чи корінь хрону Часник Кріп (сухі парасольки) 1–2 шт. Помідори

Приготування

У холодній воді розчинити сіль, цукор і гірчичний порошок. На дно банки покласти листя чи корінь хрону, кріп і зубчики часнику. Щільно укласти помідори. Залити підготовленим розсолом. Накрити кришкою, але не закручувати герметично. Залишити на 3 дні за кімнатної температури для бродіння. Потім перенести у холодне місце.

Через 3–4 дні квашені помідори вже можна куштувати, але найсмачнішими вони стають після тижня у холоді.

Лише три дні — і на вашому столі з’являться смачні домашні квашені помідори. Вони чудово смакують як закуска, гарнір або доповнення до картоплі, каш і м’яса.