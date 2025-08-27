- Дата публікації
Квашені помідори: рецепт нашвидкуруч
Квашені помідори — це справжній літній та осінній делікатес, який смакує майже до кожної страви.
Такі помідори виходять ароматними, з легкою кислинкою та приємною гостротою від хрону та часнику. Найприємніше, що приготувати їх можна дуже швидко та без особливих зусиль — достатньо кількох простих інгредієнтів та трохи терпіння. Про це розповіли на сторінці Mommy_Victoriia.
Інгредієнти
- Вода
- 1 л
- Сіль
- 2 ст. л
- Цукор
- 1 ст. л
- Гірчичний порошок
- 1 ст. л
- Листя чи корінь хрону
-
- Часник
-
- Кріп (сухі парасольки)
- 1–2 шт.
- Помідори
-
Приготування
У холодній воді розчинити сіль, цукор і гірчичний порошок.
На дно банки покласти листя чи корінь хрону, кріп і зубчики часнику.
Щільно укласти помідори.
Залити підготовленим розсолом.
Накрити кришкою, але не закручувати герметично.
Залишити на 3 дні за кімнатної температури для бродіння.
Потім перенести у холодне місце.
Через 3–4 дні квашені помідори вже можна куштувати, але найсмачнішими вони стають після тижня у холоді.
Лише три дні — і на вашому столі з’являться смачні домашні квашені помідори. Вони чудово смакують як закуска, гарнір або доповнення до картоплі, каш і м’яса.