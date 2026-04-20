Квасоля в томатному соусі з овочами: рецепт корисного гарніру

Квасоля в томатному соусі з овочами виходить ситною і дуже корисною.

Подайте як самостійну страву, так і до м’яса чи риби.

Інгредієнти:

  • квасоля суха — 1 склянка;

  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;

  • морква — 1 шт. (велика);

  • болгарський перець — 1 шт.;

  • часник — 4 зубчики;

  • томатна паста — 1,5 ст. л.;

  • вода — 300 г;

  • олія — 3 ст. л.;

  • коріандр мелений — 0,5 ч. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль;

  • зелень (кріп, базилік).

Приготування:

  1. Квасолю залийте холодною водою і залиште на 10-12 годин, потім воду злийте, промийте, залийте чистою водою і варіть на середньому вогні 60-80 хвилин до готовності.

  2. Відкиньте на друшляк, квасолевого відвару трохи залиште.

  3. Цибулю, моркву очистьте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку.

  4. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  5. Болгарський перець очистьте від насіння, плодоніжки та наріжте на середні кубики.

  6. Зелень промийте та подрібніть.

  7. Томатну пасту розведіть у теплій воді.

  8. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості, додайте болгарський перець і ще обсмажте дві хвилини, влийте томатну пасту, доведіть до кипіння та тушкуйте п’ять хвилин, потім додайте квасолю, часник, перець чорний мелений, коріандр, зелень, посоліть, перемішайте та тушкуйте 3-4 хвилини.

  9. Якщо страва виходить дуже густою, влийте квасолевого відвару.

Поради:

  • Квасолю можна використовувати білу, червону.

  • Зелень, спеції, використовуйте на свій смак.

