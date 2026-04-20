Квасоля в томатному соусі з овочами: рецепт корисного гарніру
Квасоля в томатному соусі з овочами виходить ситною і дуже корисною.
Подайте як самостійну страву, так і до м’яса чи риби.
Інгредієнти:
квасоля суха — 1 склянка;
цибуля ріпчаста — 2 шт.;
морква — 1 шт. (велика);
болгарський перець — 1 шт.;
часник — 4 зубчики;
томатна паста — 1,5 ст. л.;
вода — 300 г;
олія — 3 ст. л.;
коріандр мелений — 0,5 ч. л.;
перець чорний мелений;
сіль;
зелень (кріп, базилік).
Приготування:
Квасолю залийте холодною водою і залиште на 10-12 годин, потім воду злийте, промийте, залийте чистою водою і варіть на середньому вогні 60-80 хвилин до готовності.
Відкиньте на друшляк, квасолевого відвару трохи залиште.
Цибулю, моркву очистьте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Болгарський перець очистьте від насіння, плодоніжки та наріжте на середні кубики.
Зелень промийте та подрібніть.
Томатну пасту розведіть у теплій воді.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості, додайте болгарський перець і ще обсмажте дві хвилини, влийте томатну пасту, доведіть до кипіння та тушкуйте п’ять хвилин, потім додайте квасолю, часник, перець чорний мелений, коріандр, зелень, посоліть, перемішайте та тушкуйте 3-4 хвилини.
Якщо страва виходить дуже густою, влийте квасолевого відвару.
Поради:
Квасолю можна використовувати білу, червону.
Зелень, спеції, використовуйте на свій смак.