Квасоля з овочами: простий рецепт дуже корисної страви

Головне, що потрібно пам'ятати, якщо ви хочете приготувати цю страву – замочуйте квасолю заздалегідь.

Якщо вам потрібно щось максимально швидке та ситне, але без м'яса – це страва для вас. Не вимагає дорогих інгредієнтів та великих зусиль. Для правильного харчування овочеві страви мають бути в меню щодня.

Звичайна квасоля може стати основою смачної страви. Відмінне поєднання з овочами та томатним соусом точно сподобається вашим домашнім. Квасоля після запікання виходить розсипчаста, соковита та ароматна.

Інгредієнти:

квасоля – 400 гр;

гриби – 400 гр;

перець болгарський – 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 4 шт;

часник – 5 зубчиків (середніх);

паприка солодка – 1 чл;

томатна паста – 2 ст. л;

перець чорний мелений – до смаку;

перець чили мелений – за смаком;

сіль за смаком;

олія рослинна для смаження;

цукор – 1 ст. л;

вода – 2 склянки;

Приготування:

Квасолю промийте та замочіть на ніч, повністю залийте водою із запасом. Воду потім злийте та залийте чистою. Доведіть квасолю до кипіння, видаліть піну і варіть під кришкою до готовності. Квасоля не повинна розваритися.

Цибулю наріжте кільцями, гриби пластинками, перець середніми кубиками, дрібно наріжте часник. На розігріту сковороду налийте олію, викладіть цибулю і обсмажуйте до золотистого кольору, додайте гриби і обсмажуйте доки випарується вода, потім додайте болгарський перець, сіль, чорний перець і часник і обсмажте ще хвилини три.

Приготуйте соус: на сковороді обсмажте трохи томатну пасту, долийте води, додайте сіль, цукор, паприку, перець чилі, чорний перець.

Квасолю перемішайте з овочами, помістіть у форму для запікання та залийте соусом. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

Поради:

Вибирайте сорт квасолі, який не розварюється, або уважно стежте за процесом варіння.

Форма для запікання повинна бути не роз'ємна.

Страву можна прикрасити зеленню.

Якщо квасоля не залита повністю соусом, додайте води або рідини, в якій варилася квасоля.

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