Київське сухе варення tiktok.com/@maslom_wgoru

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У час, коли ми звикли до швидких рецептів і десертів за 15 хв, Київське сухе варення нагадує про іншу кулінарну філософію, де важливі не поспіх, а увага до деталей. На сторінці maslom_wgoru розповіли про рецепт цього легендарного смаколика з полуниці, який колись вважався делікатесом і навіть експортувався за межі України.

Київське сухе варення — один із найвідоміших десертів старого Києва. Попри назву, це зовсім не варення у звичному розумінні. Ягоди не плавають у сиропі, а після багаторазового просочування та сушіння перетворюються на ароматні солодкі ласощі, які нагадують цукати.

Саме завдяки особливій технології полуниця зберігає форму, насичений смак і природний аромат. Процес потребує часу, проте результат вартий кожної години очікування.

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Інгредієнти полуниця 1,2 кг цукор 1,2 кг вода 600 мл лимонна кислота 1 дрібка

Київське сухе варення tiktok.com/@maslom_wgoru

Приготування

Спочатку полуницю потрібно ретельно промити, добре обсушити та видалити хвостики. Окремо приготуйте сироп, змішайте воду з цукром і варіть до температури 102–104°C. Важливо, щоб сироп залишався світлим і не починав карамелізуватися. На цьому етапі можна додати дрібку лимонної кислоти. Гарячим сиропом залийте ягоди та залиште їх повністю охолоджуватися природним шляхом. Не варто прискорювати процес за допомогою холодильника чи холодної води, адже поступове охолодження є важливою частиною технології. Після охолодження сироп необхідно злити, знову довести до кипіння та повторно залити полуницю. Цю процедуру слід повторити ще 5–6 разів. Саме багаторазове просочування дозволяє ягодам зберегти структуру та набрати характерної солодкості. Після останнього циклу полуниці потрібно дати добре стекти. Для цього ягоди можна викласти на щільну серветку чи рушник. Марлю використовувати не рекомендується, оскільки ягоди можуть до неї прилипнути. Останній етап — сушіння. Полуницю сушать за температури 45–50°C протягом 4–6 годин. Якщо дегідратора немає, підійде духовка на мінімальній температурі з трохи прочиненими дверцятами.

Авторка рецепта зазначає, що з 1,2 кг свіжої полуниці у результаті вдалося отримати близько 310 г готових ягід та приблизно 1 л ароматного полуничного сиропу. І це ще один приємний бонус рецепта, адже окрім сухого варення, ви отримуєте концентрований сироп, який можна додавати до лимонадів, коктейлів, десертів, млинців або морозива.

Київське сухе варення — більше, ніж десерт, це гастрономічна історія, яка повертає нас до традицій української кухні та нагадує, що найкращі смаки часто потребують часу.

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