Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Лаваш із бринзою та зеленню на сковороді: швидкий рецепт для сніданку

Приготуйте смачний і корисний сніданок або перекус всього за 20 хвилин.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
213 ккал
Лаваш із бринзою та зеленню на сковороді

Лаваш із бринзою та зеленню на сковороді / © Credits

Вам знадобляться тонкий лаваш, солона бринза та зелень. Страву подавайте одразу, бо всередині вона буде соковитою, а зовні — хрусткою.

Інгредієнти

лаваш
1 шт.
бринза
250 г
яйце куряче
1 шт.
кріп свіжий
1 пучок
перець чорний мелений
олія

  1. Бринзу натріть на дрібну тертку.

  2. Кріп промийте та обсушіть паперовим рушником.

  3. У миску викладіть бринзу, кріп, додайте яйце, перець чорний мелений, перемішайте.

  4. Лаваш наріжте на смужки, на край аркуша викладіть начинку і згорніть конвертиком.

  5. У сковорідці розігрійте олію та обсмажте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Конвертики можна викласти на решітку й обсмажити на мангалі з двох боків.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

