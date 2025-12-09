- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 1 хв
Лаваш із бринзою та зеленню на сковороді: швидкий рецепт для сніданку
Приготуйте смачний і корисний сніданок або перекус всього за 20 хвилин.
Вам знадобляться тонкий лаваш, солона бринза та зелень. Страву подавайте одразу, бо всередині вона буде соковитою, а зовні — хрусткою.
Інгредієнти
- лаваш
- 1 шт.
- бринза
- 250 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- кріп свіжий
- 1 пучок
- перець чорний мелений
-
- олія
-
Бринзу натріть на дрібну тертку.
Кріп промийте та обсушіть паперовим рушником.
У миску викладіть бринзу, кріп, додайте яйце, перець чорний мелений, перемішайте.
Лаваш наріжте на смужки, на край аркуша викладіть начинку і згорніть конвертиком.
У сковорідці розігрійте олію та обсмажте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Конвертики можна викласти на решітку й обсмажити на мангалі з двох боків.