- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Лаваш з гарбузом і яблуками: швидкий рецепт десерту
Рулетики з лаваша з гарбузом і яблуками виходять ароматними, соковитими і хрусткими.
Цей десерт сподобається як дорослим, так і дітям. Подайте їх із легким йогуртом або медом.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- яйце куряче
- 1 шт.
- гарбуз очищений
- 500 г
- яблука
- 300 г
- сік лимона
- 1 ст. л.
- цукор
- 3 ст. л.
- масло вершкове
- 50 г
- вершки
- 50 г
- кориця
- 1 ч. л.
Гарбуз очистьте від шкірки та натріть на велику тертку.
Яблука очистьте від шкірки та серцевини, натріть на велику тертку і збризніть лимонним соком.
Вершки змішайте з яйцем.
Лист лаваша змастіть розтопленим вершковим маслом.
Викладіть одну частину гарбуза і рівномірно розподіліть її по поверхні, потім одну частину яблук, посипте корицею, цукром, згорніть у рулет і розріжте на чотири частини, так само зробіть із другим лавашем.
Рулети викладіть на деко, застелене пергаментним папером, змастіть їх вершковою сумішшю кілька разів.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Вершки використовуйте будь-якої жирності.
Вершки можна замінити сметаною.