Рецепти
110
Лаваш з гарбузом і яблуками: швидкий рецепт десерту

Рулетики з лаваша з гарбузом і яблуками виходять ароматними, соковитими і хрусткими.

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
162 ккал
Цей десерт сподобається як дорослим, так і дітям. Подайте їх із легким йогуртом або медом.

Інгредієнти

лаваш тонкий
2 шт.
яйце куряче
1 шт.
гарбуз очищений
500 г
яблука
300 г
сік лимона
1 ст. л.
цукор
3 ст. л.
масло вершкове
50 г
вершки
50 г
кориця
1 ч. л.

  1. Гарбуз очистьте від шкірки та натріть на велику тертку.

  2. Яблука очистьте від шкірки та серцевини, натріть на велику тертку і збризніть лимонним соком.

  3. Вершки змішайте з яйцем.

  4. Лист лаваша змастіть розтопленим вершковим маслом.

  5. Викладіть одну частину гарбуза і рівномірно розподіліть її по поверхні, потім одну частину яблук, посипте корицею, цукром, згорніть у рулет і розріжте на чотири частини, так само зробіть із другим лавашем.

  6. Рулети викладіть на деко, застелене пергаментним папером, змастіть їх вершковою сумішшю кілька разів.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Вершки використовуйте будь-якої жирності.

  • Вершки можна замінити сметаною.

