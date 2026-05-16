Лаваш із гарбузом і сиром на сковороді: ледачий варіант смачного сніданку
Приготуйте ледачий варіант десерту без замішування тіста, для цього знадобиться лаваш, і начинка з гарбуза та сиру, яка виходить соковитою, ароматною з хрусткою скоринкою.
Подайте на сніданок із чаєм чи кавою або просто, як перекус.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- сир
- 250 г
- гарбуз
- 200 г
- цукор
- 1 с. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- рослинна олія.
Гарбуз очистіть від шкірки та натріть на крупну тертку.
Для начинки: у сир всипте цукор, ванільний цукор, додайте гарбуз і добре перемішайте.
Лаваш наріжте на квадрати, по центру викладіть начинку і загорніть усі боки, надаючи форму конверта.
Обсмажте на сковорідці, злегка змащеній олією, обсмажте з двох боків до золотистого кольору і викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
Поради:
У начинку можна додати корицю.
Цукор використовуйте на свій смак.