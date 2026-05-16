Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Лаваш із гарбузом і сиром на сковороді: ледачий варіант смачного сніданку

Приготуйте ледачий варіант десерту без замішування тіста, для цього знадобиться лаваш, і начинка з гарбуза та сиру, яка виходить соковитою, ароматною з хрусткою скоринкою.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
295 ккал
Лаваш із гарбузом і сиром на сковороді

Лаваш із гарбузом і сиром на сковороді / © Credits

Подайте на сніданок із чаєм чи кавою або просто, як перекус.

Інгредієнти

лаваш тонкий
2 шт.
сир
250 г
гарбуз
200 г
цукор
1 с. л.
ванільний цукор
10 г
рослинна олія.

  • Гарбуз очистіть від шкірки та натріть на крупну тертку.

  • Для начинки: у сир всипте цукор, ванільний цукор, додайте гарбуз і добре перемішайте.

  • Лаваш наріжте на квадрати, по центру викладіть начинку і загорніть усі боки, надаючи форму конверта.

  • Обсмажте на сковорідці, злегка змащеній олією, обсмажте з двох боків до золотистого кольору і викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Поради:

  • У начинку можна додати корицю.

  • Цукор використовуйте на свій смак.

