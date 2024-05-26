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Лаваш із сиром, помідорами та базиліком на мангалі: рецепт для пікніка

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
236 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
1 хв
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Лаваш із сиром, помідорами та базиліком на мангалі: рецепт для пікніка

Лаваш з сиром та базиліком на мангалі / Фото: Credits

Швидка закуска, яка стане чудовим доповненням до шашлику. Сам лаваш виходить хрустким, а сир усередині — м'яким і таким, що тягнеться.

Для приготування закуски знадобляться лаваш, сир, помідори, базилік. Кілька хвилин треба обсмажити все на мангалі. Головне — вчасно зняти з вогню, щоб не підгоріло.

Інгредієнти

лаваш
2 листи
сир сулугуні
200 г
помідори свіжі
2 шт.
базилік
сіль
  1. Базилік вимийте та обсушіть.
  2. Сир сулугуні наріжте на тонкі пластини.
  3. Помідори вимийте та наріжте на середні кружальця.
  4. Розгорніть лаваш і наріжте його на маленькі прямокутники. На край кожного прямокутного лаваша викладіть пластинку сиру, потім нагору кружальце помідора, злегка посоліть, потім лист базиліку. Загорніть конвертиком. Викладіть на решітку мангала, з вугіллям, що тліє, швом донизу і обсмажте з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Базилік можна замінити зеленню.

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