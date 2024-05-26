Лаваш із сиром, помідорами та базиліком на мангалі: рецепт для пікніка

Швидка закуска, яка стане чудовим доповненням до шашлику. Сам лаваш виходить хрустким, а сир усередині — м'яким і таким, що тягнеться.
Для приготування закуски знадобляться лаваш, сир, помідори, базилік. Кілька хвилин треба обсмажити все на мангалі. Головне — вчасно зняти з вогню, щоб не підгоріло.
Інгредієнти
- лаваш
- 2 листи
- сир сулугуні
- 200 г
- помідори свіжі
- 2 шт.
- базилік
- сіль
- Базилік вимийте та обсушіть.
- Сир сулугуні наріжте на тонкі пластини.
- Помідори вимийте та наріжте на середні кружальця.
- Розгорніть лаваш і наріжте його на маленькі прямокутники. На край кожного прямокутного лаваша викладіть пластинку сиру, потім нагору кружальце помідора, злегка посоліть, потім лист базиліку. Загорніть конвертиком. Викладіть на решітку мангала, з вугіллям, що тліє, швом донизу і обсмажте з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- Базилік можна замінити зеленню.
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