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Лаваш із сиром і зеленню на сковороді: рецепт закуски нашвидкуруч
Закуска з лаваша для повноцінного перекушування або замість хліба до перших і других страв готується за лічені хвилини.
Просто загорніть сир із зеленню в лаваш та обсмажте на сковороді. Вийде хрумкий золотистий трикутник із розплавленим сиром усередині.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 200 г
- сир твердий
- 80 г
- сир моцарела
- 80 г
- майонез
- 1 ст. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- кріп
- 40 г
- петрушка
- 20 г
- олія
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- перець чорний мелений
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- сіль
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Сир натріть на середню тертку.
Кріп і петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником та дрібно наріжте.
У мисці з’єднайте сир, зелень, додайте сметану, майонез, чорний мелений перець, посоліть і перемішайте.
Лаваш наріжте смужками завширшки 7–8 сантиметрів. На край смужки викладіть одну столову ложку сирної начинки та згорніть трикутником.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть трикутники з лаваша та обсмажте по 2–3 хв з кожного боку до золотавої скоринки. Подавайте гарячими.
Поради:
Можна приготувати закуску-напівфабрикат заздалегідь і взяти її на пікнік, а там просто обсмажити на мангалі кілька хвилин.