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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Лаваш із сиром і зеленню на сковороді: рецепт закуски нашвидкуруч

Закуска з лаваша для повноцінного перекушування або замість хліба до перших і других страв готується за лічені хвилини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
212 ккал
Лаваш з сиром та зеленню на сковороді

Лаваш із сиром і зеленню на сковороді / © Credits

Просто загорніть сир із зеленню в лаваш та обсмажте на сковороді. Вийде хрумкий золотистий трикутник із розплавленим сиром усередині.

Інгредієнти

лаваш тонкий
200 г
сир твердий
80 г
сир моцарела
80 г
майонез
1 ст. л.
сметана
1 ст. л.
кріп
40 г
петрушка
20 г
олія
перець чорний мелений
сіль

  1. Сир натріть на середню тертку.

  2. Кріп і петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником та дрібно наріжте.

  3. У мисці з’єднайте сир, зелень, додайте сметану, майонез, чорний мелений перець, посоліть і перемішайте.

  4. Лаваш наріжте смужками завширшки 7–8 сантиметрів. На край смужки викладіть одну столову ложку сирної начинки та згорніть трикутником.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть трикутники з лаваша та обсмажте по 2–3 хв з кожного боку до золотавої скоринки. Подавайте гарячими.

Поради:

  • Можна приготувати закуску-напівфабрикат заздалегідь і взяти її на пікнік, а там просто обсмажити на мангалі кілька хвилин.

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Дата публікації
Кількість переглядів
297
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