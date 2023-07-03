Лаваш із грибами та сиром у клярі: рецепт незвичайної закуски

Простий рецепт, який можна приготувати нашвидкуруч, для перекушування або до приходу несподіваних гостей.

Для приготування цієї страви свіжі печериці обсмажуються з цибулею, скручуються рулетики з лаваша з сирно-грибною начинкою, вмочуються в кляр і обсмажуються на сковороді.

Складники:

лаваш – 2 шт.;

гриби печериці – 500 г;

яйце – 2 шт.;

молоко – 4 ст. л.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

сир плавлений – 200 г;

сметана – 2 ст. л.;

часник – 1 зубчик;

кріп – невеликий пучок;

перець чорний мелений;

сіль;

олія для смаження.

Приготування

Гриби промийте під проточною водою. Цибулю очистіть. Все дрібно наріжте.

На сковороду з невеликою кількістю олії, викладіть цибулю та гриби. Посоліть, поперчіть. Обсмажте до золотистого кольору. Остудіть.

Для начинки: сир натріть на великій тертці, дрібно наріжте зелень, видавіть через прес часник, додайте обсмажені гриби, сметану. Посоліть та перемішайте.

Листи лаваша наріжте на смужки. На край лаваша викладайте по столовій ложці начинки. Заверніть рулетиком.

Приготуйте кляр: у мисці змішайте яйця з молоком, додайте трохи солі і збийте віночком.

Кожен рулетик занурюйте в кляр і викладайте на розпечену сковороду з олією. Обсмажуйте лаваш із двох боків до золотистого кольору.

Поради

Сир використовуйте будь-який.

Щоб плавлений сир добре натирався, помістіть його в морозильну камеру десять хвилин.

Сметану можна замінити на майонез.

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