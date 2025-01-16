Лаваш із куркою та овочами: рецепт закуски на швидку руку

Лаваш із куркою – це закуска на швидку руку. Для його приготування використовуйте будь-яку частину птиці.

Ніжне відварене куряче м'ясо, сир, огірок, помідори та салат у лаваші – це паличка-спомагалочка для будь-якого застілля або просто для перекушування.

Інгредієнти:

лаваш — 1 шт.;

куряче філе – 400 г;

помідори – 1 шт.;

огірок – 1 шт.;

сир твердий – 100 г;

салат – пучок;

сіль.

Для соусу:

сметана – 4 ст. л;

часник – 2 зубчики;

перець чорний мелений;

сіль.

Приготування:

Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин від моменту закипання. Остудіть і наріжте на невеликі кубики Огірок наріжте соломкою. Твердий сир натріть на велику тертку. Наріжте помідори на дрібні кубики. Листя салату промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником. Часник очистіть та пропустіть через прес. Для соусу в мисці з'єднайте сметану, часник, чорний мелений перець, сіль і перемішайте. У миску викладіть куряче філе, сир, а потім посоліть, додайте соус і перемішайте. На лист лаваша тонким шаром викладіть м'ясну начинку, листя салату, потім нагору салату помідори та огірок.

Поради:

Якщо лаваш невеликий, тоді інгредієнти розділіть на дві частини та приготуйте два лаваші.

Читайте також: