Лаваш із куркою та овочами: рецепт закуски на швидку руку

Лаваш із куркою – це закуска на швидку руку. Для його приготування використовуйте будь-яку частину птиці.
Ніжне відварене куряче м'ясо, сир, огірок, помідори та салат у лаваші – це паличка-спомагалочка для будь-якого застілля або просто для перекушування.
Інгредієнти:
- лаваш — 1 шт.;
- куряче філе – 400 г;
- помідори – 1 шт.;
- огірок – 1 шт.;
- сир твердий – 100 г;
- салат – пучок;
- сіль.
Для соусу:
- сметана – 4 ст. л;
- часник – 2 зубчики;
- перець чорний мелений;
- сіль.
Приготування:
- Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин від моменту закипання. Остудіть і наріжте на невеликі кубики
- Огірок наріжте соломкою.
- Твердий сир натріть на велику тертку.
- Наріжте помідори на дрібні кубики.
- Листя салату промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником.
- Часник очистіть та пропустіть через прес.
- Для соусу в мисці з'єднайте сметану, часник, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
- У миску викладіть куряче філе, сир, а потім посоліть, додайте соус і перемішайте.
- На лист лаваша тонким шаром викладіть м'ясну начинку, листя салату, потім нагору салату помідори та огірок.
Поради:
- Якщо лаваш невеликий, тоді інгредієнти розділіть на дві частини та приготуйте два лаваші.
Читайте також:
- Листкові пиріжки з куркою та картоплею: рецепт для готового тіста
- Рулет з лаваша з грибами та сиром: простий рецепт
- Огірки, мариновані в джині: рецепт цікавої закуски