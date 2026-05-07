ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

Лазанья суп — рецепт смачної та ситної страви для лінивих господинь

Коли хочеться чогось затишного, домашнього та водночас максимально простого, на кухонну сцену виходить суп-лазанья. Усі улюблені смаки класичної страви, але без шарів, довгого складання та зайвого посуду.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Лазанья суп tiktok.com/@iramsfoodstory

Лазанья суп tiktok.com/@iramsfoodstory

Сучасна кухня дедалі частіше обирає простоту без компромісів у смаку. Саме тому рецепти «в одній каструлі» стають такими популярними. Цей варіант лінивої лазаньї зі сторінки iramsfoodstory — ідеальний приклад того, як класичну італійську страву можна адаптувати під щоденний ритм життя, без втрати її характеру.

Лазанья суп tiktok.com/@iramsfoodstory

Лазанья суп tiktok.com/@iramsfoodstory

Інгредієнти

Основа супу

  • яловичий фарш 450 г

  • олія 2 ст. л

  • цибуля (дрібно нарізана) 1 шт.

  • часнику (подрібнений) 4 зубчики

  • томатна паста 2 ст. л

  • соус маринара 1 склянка

  • курячий бульйон 5 склянок

  • сіль

  • чорний перець

  • копчена паприка

  • універсальна приправа

  • часникова приправа

  • італійські трави ½ ч. л

  • вода 1/3 склянки

  • лазанья (суха) 5 листів

  • жирні вершки 1 склянка

Подавання

  • рикота ½ склянки

  • моцарела 1 склянка

  • пармезан ½ склянки

  • сіль

  • чорний перець

  • свіжий базилік 6–7 листочків

  • свіжа петрушка 1 ст. л

Лазанья суп tiktok.com/@iramsfoodstory

Лазанья суп tiktok.com/@iramsfoodstory

Приготування

  1. У великій каструлі розігріти олію.

  2. Додати цибулю та обсмажити 2–3 хв до прозорості.

  3. Додати часник і готувати ще 1 хв до появи аромату.

  4. Вмішати томатну пасту та прогріти ще 1 хв.

  5. Додати фарш разом із сіллю, перцем, паприкою, часниковою приправою, універсальною приправою та італійськими травами.

  6. Влити воду, добре перемішати та готувати 8–10 хв до повної готовності м’яса.

  7. Додати курячий бульйон і соус маринара.

  8. Довести до кипіння.

  9. Поламати листи лазаньї на шматочки та додати у каструлю.

  10. Варити 8–10 хв, періодично помішувати, до стану al dente.

  11. Влити вершки, перемішати та дати покипіти ще 2–3 хв.

  12. Окремо у мисці змішати рикоту, моцарелу, пармезан і трохи перцю.

  13. Можна додати суміш одразу у суп для густішої текстури чи викладати по ложці зверху у кожну порцію.

  14. Коли суп досягне бажаної густоти, зменшити вогонь і подавати гарячим.

  15. Прикрасити свіжим базиліком і петрушкою.

Лазанья суп — це нова кулінарна філософія, проста, швидка, але так само смачна. Вона не замінює класичну лазанью, а створює її легшу та сучаснішу версію.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie