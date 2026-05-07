Лазанья суп — рецепт смачної та ситної страви для лінивих господинь
Коли хочеться чогось затишного, домашнього та водночас максимально простого, на кухонну сцену виходить суп-лазанья. Усі улюблені смаки класичної страви, але без шарів, довгого складання та зайвого посуду.
Сучасна кухня дедалі частіше обирає простоту без компромісів у смаку. Саме тому рецепти «в одній каструлі» стають такими популярними. Цей варіант лінивої лазаньї зі сторінки iramsfoodstory — ідеальний приклад того, як класичну італійську страву можна адаптувати під щоденний ритм життя, без втрати її характеру.
Інгредієнти
Основа супу
яловичий фарш 450 г
олія 2 ст. л
цибуля (дрібно нарізана) 1 шт.
часнику (подрібнений) 4 зубчики
томатна паста 2 ст. л
соус маринара 1 склянка
курячий бульйон 5 склянок
сіль
чорний перець
копчена паприка
універсальна приправа
часникова приправа
італійські трави ½ ч. л
вода 1/3 склянки
лазанья (суха) 5 листів
жирні вершки 1 склянка
Подавання
рикота ½ склянки
моцарела 1 склянка
пармезан ½ склянки
сіль
чорний перець
свіжий базилік 6–7 листочків
свіжа петрушка 1 ст. л
Приготування
У великій каструлі розігріти олію.
Додати цибулю та обсмажити 2–3 хв до прозорості.
Додати часник і готувати ще 1 хв до появи аромату.
Вмішати томатну пасту та прогріти ще 1 хв.
Додати фарш разом із сіллю, перцем, паприкою, часниковою приправою, універсальною приправою та італійськими травами.
Влити воду, добре перемішати та готувати 8–10 хв до повної готовності м’яса.
Додати курячий бульйон і соус маринара.
Довести до кипіння.
Поламати листи лазаньї на шматочки та додати у каструлю.
Варити 8–10 хв, періодично помішувати, до стану al dente.
Влити вершки, перемішати та дати покипіти ще 2–3 хв.
Окремо у мисці змішати рикоту, моцарелу, пармезан і трохи перцю.
Можна додати суміш одразу у суп для густішої текстури чи викладати по ложці зверху у кожну порцію.
Коли суп досягне бажаної густоти, зменшити вогонь і подавати гарячим.
Прикрасити свіжим базиліком і петрушкою.
Лазанья суп — це нова кулінарна філософія, проста, швидка, але так само смачна. Вона не замінює класичну лазанью, а створює її легшу та сучаснішу версію.