Лазанья суп tiktok.com/@iramsfoodstory

Сучасна кухня дедалі частіше обирає простоту без компромісів у смаку. Саме тому рецепти «в одній каструлі» стають такими популярними. Цей варіант лінивої лазаньї зі сторінки iramsfoodstory — ідеальний приклад того, як класичну італійську страву можна адаптувати під щоденний ритм життя, без втрати її характеру.

Інгредієнти

Основа супу

яловичий фарш 450 г

олія 2 ст. л

цибуля (дрібно нарізана) 1 шт.

часнику (подрібнений) 4 зубчики

томатна паста 2 ст. л

соус маринара 1 склянка

курячий бульйон 5 склянок

сіль

чорний перець

копчена паприка

універсальна приправа

часникова приправа

італійські трави ½ ч. л

вода 1/3 склянки

лазанья (суха) 5 листів

жирні вершки 1 склянка

Подавання

рикота ½ склянки

моцарела 1 склянка

пармезан ½ склянки

сіль

чорний перець

свіжий базилік 6–7 листочків

свіжа петрушка 1 ст. л

Приготування

У великій каструлі розігріти олію. Додати цибулю та обсмажити 2–3 хв до прозорості. Додати часник і готувати ще 1 хв до появи аромату. Вмішати томатну пасту та прогріти ще 1 хв. Додати фарш разом із сіллю, перцем, паприкою, часниковою приправою, універсальною приправою та італійськими травами. Влити воду, добре перемішати та готувати 8–10 хв до повної готовності м’яса. Додати курячий бульйон і соус маринара. Довести до кипіння. Поламати листи лазаньї на шматочки та додати у каструлю. Варити 8–10 хв, періодично помішувати, до стану al dente. Влити вершки, перемішати та дати покипіти ще 2–3 хв. Окремо у мисці змішати рикоту, моцарелу, пармезан і трохи перцю. Можна додати суміш одразу у суп для густішої текстури чи викладати по ложці зверху у кожну порцію. Коли суп досягне бажаної густоти, зменшити вогонь і подавати гарячим. Прикрасити свіжим базиліком і петрушкою.

Лазанья суп — це нова кулінарна філософія, проста, швидка, але так само смачна. Вона не замінює класичну лазанью, а створює її легшу та сучаснішу версію.

