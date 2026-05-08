Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Реклама

Є рецепти, які створюють не лише страву, а й атмосферу — з ароматом теплої оливкової олії, запеченого сиру та легким відчуттям середземноморських канікул на вашій кухні. Саме такою вийшла лазанья з креветками, від іспанського фудблогера Eric Lahuerta.

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Інгредієнти

Для лазаньї

паста для лазаньї 12 листів

варені креветки 1 кг

цибуля 3 шт.

кабачок 1 шт.

морква 2 шт.

гриби 6 шт.

подрібнені томати 400 мл

орегано

оливкова олія

сіль

перець

сир пармезан

сир моцарела

Для соусу бешамель

вершкове масло 60 г

борошно 60 г

молоко 1 л

сіль

перець

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Приготування

На оливковій олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості. Додайте моркву, кабачок та гриби. Готуйте, поки овочі не стануть карамелізованими та ароматними. Після цього влийте томати, додайте орегано, сіль і перець. Очищені варені креветки наріжте, додайте до овочевої суміші наприкінці приготування, щоб вони залишилися ніжними та соковитими. Соус має трохи уваритися та стати густішим. У сотейнику розтопіть масло, додайте борошно та швидко перемішайте вінчиком. Поступово вливайте молоко, не припиняйте помішувати, щоб уникнути грудочок. Соус має вийти оксамитовим і гладким. Приправте сіллю та перцем. На дно форми викладіть трохи бешамелю, далі — листи пасти, начинку з креветками та овочами, знову соус. Повторюйте шари, поки не закінчаться інгредієнти. Фінальний штрих — щедрий шар моцарели та пармезану зверху. Запікайте до золотистої скоринки.

Це більше, ніж просто ще одна варіація лазаньї, це страва про баланс між домашньою комфортною їжею та ресторанною естетикою, між насиченістю та легкістю, повсякденністю та маленьким святом.

Новини партнерів