- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 2 хв
Лазанья з креветками — рецепт, який перетворює домашню вечерю на гастросвято
Класична м’ясна лазанья давно стала кулінарною базою. Але сучасна гастрокультура дедалі частіше звертається до легших і свіжих смаків. Саме тому морепродукти все активніше з’являються у стравах, які раніше асоціювалися виключно з м’ясом.
Є рецепти, які створюють не лише страву, а й атмосферу — з ароматом теплої оливкової олії, запеченого сиру та легким відчуттям середземноморських канікул на вашій кухні. Саме такою вийшла лазанья з креветками, від іспанського фудблогера Eric Lahuerta.
Інгредієнти
Для лазаньї
паста для лазаньї 12 листів
варені креветки 1 кг
цибуля 3 шт.
кабачок 1 шт.
морква 2 шт.
гриби 6 шт.
подрібнені томати 400 мл
орегано
оливкова олія
сіль
перець
сир пармезан
сир моцарела
Для соусу бешамель
вершкове масло 60 г
борошно 60 г
молоко 1 л
сіль
перець
Приготування
На оливковій олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості.
Додайте моркву, кабачок та гриби. Готуйте, поки овочі не стануть карамелізованими та ароматними.
Після цього влийте томати, додайте орегано, сіль і перець.
Очищені варені креветки наріжте, додайте до овочевої суміші наприкінці приготування, щоб вони залишилися ніжними та соковитими.
Соус має трохи уваритися та стати густішим.
У сотейнику розтопіть масло, додайте борошно та швидко перемішайте вінчиком.
Поступово вливайте молоко, не припиняйте помішувати, щоб уникнути грудочок. Соус має вийти оксамитовим і гладким.
Приправте сіллю та перцем.
На дно форми викладіть трохи бешамелю, далі — листи пасти, начинку з креветками та овочами, знову соус. Повторюйте шари, поки не закінчаться інгредієнти.
Фінальний штрих — щедрий шар моцарели та пармезану зверху.
Запікайте до золотистої скоринки.
Це більше, ніж просто ще одна варіація лазаньї, це страва про баланс між домашньою комфортною їжею та ресторанною естетикою, між насиченістю та легкістю, повсякденністю та маленьким святом.