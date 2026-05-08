ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Лазанья з креветками — рецепт, який перетворює домашню вечерю на гастросвято

Класична м’ясна лазанья давно стала кулінарною базою. Але сучасна гастрокультура дедалі частіше звертається до легших і свіжих смаків. Саме тому морепродукти все активніше з’являються у стравах, які раніше асоціювалися виключно з м’ясом.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Є рецепти, які створюють не лише страву, а й атмосферу — з ароматом теплої оливкової олії, запеченого сиру та легким відчуттям середземноморських канікул на вашій кухні. Саме такою вийшла лазанья з креветками, від іспанського фудблогера Eric Lahuerta.

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Інгредієнти

Для лазаньї

  • паста для лазаньї 12 листів

  • варені креветки 1 кг

  • цибуля 3 шт.

  • кабачок 1 шт.

  • морква 2 шт.

  • гриби 6 шт.

  • подрібнені томати 400 мл

  • орегано

  • оливкова олія

  • сіль

  • перець

  • сир пармезан

  • сир моцарела

Для соусу бешамель

  • вершкове масло 60 г

  • борошно 60 г

  • молоко 1 л

  • сіль

  • перець

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лазанья з креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Приготування

  1. На оливковій олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості.

  2. Додайте моркву, кабачок та гриби. Готуйте, поки овочі не стануть карамелізованими та ароматними.

  3. Після цього влийте томати, додайте орегано, сіль і перець.

  4. Очищені варені креветки наріжте, додайте до овочевої суміші наприкінці приготування, щоб вони залишилися ніжними та соковитими.

  5. Соус має трохи уваритися та стати густішим.

  6. У сотейнику розтопіть масло, додайте борошно та швидко перемішайте вінчиком.

  7. Поступово вливайте молоко, не припиняйте помішувати, щоб уникнути грудочок. Соус має вийти оксамитовим і гладким.

  8. Приправте сіллю та перцем.

  9. На дно форми викладіть трохи бешамелю, далі — листи пасти, начинку з креветками та овочами, знову соус. Повторюйте шари, поки не закінчаться інгредієнти.

  10. Фінальний штрих — щедрий шар моцарели та пармезану зверху.

  11. Запікайте до золотистої скоринки.

Це більше, ніж просто ще одна варіація лазаньї, це страва про баланс між домашньою комфортною їжею та ресторанною естетикою, між насиченістю та легкістю, повсякденністю та маленьким святом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie